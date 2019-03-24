Матч Казахстан - Россия: у россиян нашлась замена Головину в стартовом составе

СЕГОДНЯ 16:35 2019-03-24T16:35:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 марта, в городе Нур-Султан пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Наши приехали в гости к команде Казахстана и в этой игре ожидается немало интересного. Несколько дней назад россияне в гостях проиграли команде Бельгии 1:3. А вот Казахстан к большой неожиданности для всех разгромил Шотландию со счетом 3:0 в стартовой игре отбора Евро-2020.

В этой встрече у нас не будет Александра Головина. Звезда сборной России и французского "Монако" в прошлой игре с Бельгией был удален с поля и дисквалифицирован на эту игру. Но в основе нашлось место новым игрокам. В центре поля у нас, в частности, появится Юрий Газинский.

Стартовый состав сборной России: Гильерме, Кудряшов, Джикия, Семенов, Фернандес, Оздоев, Ахметов, Газинский, Черышев, Ионов, Дзюба.

Запасные: Лунев, Шунин, Щенников, Беляев, Набабкин, Игнатьев, Жирков, Баринов, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Смолов, Чалов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Казахстан - Россия. Встреча стартует в 17:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU