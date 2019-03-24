2019-03-24T17:43:54+03:00
Происшествия

Гражданин России погиб при взрыве гранаты в Киеве

ЧП случилось в одной из квартир многоэтажного дома в украинской столице
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Граната взорвалась в одной из квартир многоэтажного дома в Киеве. Фото: со страницы полиции Киева в FacebookГраната взорвалась в одной из квартир многоэтажного дома в Киеве. Фото: со страницы полиции Киева в Facebook
Изменить размер текста:

В воскресенье, 24 марта, граната взорвалась в одной из квартир многоэтажного дома в Киеве.

В результате инцидента погиб один человек. Как чуть позже заявил начальник Голосеевского управления полиции в украинской столице Олег Волошин, речь идет о 28-летнем гражданине России, которого в незалежной подозревали в убийстве.

Также в местных правоохранительных органах отметили, что на месте взрыва стражи порядка нашли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.

Между тем в посольство РФ на Украине заверили, что не располагают никакой информацией о погибшем россиянине, передает РИА Новости.

Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай в незалежной. К примеру, как писал сайт kp.ru, 2 января в жилом доме, расположенном на улице Макаренко в украинском Тернополе, также прогремел взрыв. Как тогда выяснилось, в однокомнатной квартире на втором этаже взорвалась граната. В результате того инцидента один человек погиб, и еще двое пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вучич назвал визит Путина в Белград значительнейшим событием
Трамп подпишет признание суверенитета Тель-Авива над Голанами 25 марта, утверждает МИД Израиля
Матч Казахстан - Россия: Черышев забил два гола в ворота казахов
Президент Казахстана Токаев присутствует на матче национальной сборной с Россией
В парламенте Франции заявили о заинтересованности Парижа в тесных отношениях с Москвой
Путин может провести отдельную встречу с британскими бизнесменами на ПМЭФ-2019
Напавший на министра иностранных дел Финляндии оказался ультраправым активистом
В ЕС опровергли информацию об антикоррупционном расследовании против Порошенко
Матч Казахстан - Россия: у россиян нашлась замена Головину в стартовом составе
В Новой Зеландии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека
Спасательные работы завершились на пароме Viking Sky
Матч Казахстан - Россия: Меркель сыграет против россиян
Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям