Гражданин России погиб при взрыве гранаты в Киеве

СЕГОДНЯ 17:43 2019-03-24T17:43:54+03:00

Граната взорвалась в одной из квартир многоэтажного дома в Киеве. Фото: со страницы полиции Киева в Facebook

ЧП случилось в одной из квартир многоэтажного дома в украинской столице

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В воскресенье, 24 марта, граната взорвалась в одной из квартир многоэтажного дома в Киеве.

В результате инцидента погиб один человек. Как чуть позже заявил начальник Голосеевского управления полиции в украинской столице Олег Волошин, речь идет о 28-летнем гражданине России, которого в незалежной подозревали в убийстве.

Также в местных правоохранительных органах отметили, что на месте взрыва стражи порядка нашли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.

Между тем в посольство РФ на Украине заверили, что не располагают никакой информацией о погибшем россиянине, передает РИА Новости.

Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай в незалежной. К примеру, как писал сайт kp.ru, 2 января в жилом доме, расположенном на улице Макаренко в украинском Тернополе, также прогремел взрыв. Как тогда выяснилось, в однокомнатной квартире на втором этаже взорвалась граната. В результате того инцидента один человек погиб, и еще двое пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU