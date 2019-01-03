В жилом доме в украинском Тернополе произошел взрыв

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:26:59+03:00

В результате один человек погиб, и еще двое пострадали

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В четверг, 3 января, стало известно, что накануне в жилом доме, расположенном на улице Макаренко в украинском Тернополе, прогремел взрыв. По данным местной полиции, в однокомнатной квартире на втором этаже взорвалась граната. В результате один человек погиб, и еще двое пострадали.

«Зайдя в помещение, полицейские обнаружили тело мужчины. У него на пальце висело кольцо, вероятно, что от гранаты. Рядом лежало еще двое раненых. Их доставили в больницу», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте полиции Тернопольской области.

Как выяснилось, в момент взрыва в комнате находись четыре человека. Они вместе отмечали Новый год: смотрели телевизор и распивали спиртные напитки. При этом у одного из гостей при себе была граната, который тот, по словам владельца квартиры, хвастался.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне прошлого года взрыв прогремел в ночном клубе украинского города Сумы: тогда пьяный мужчина бросил гранату в один из залов заведения. В итоге пострадали семь человек.