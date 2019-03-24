Матч Казахстан - Россия: Черышев забил два гола в ворота казахов

СЕГОДНЯ 17:50 2019-03-24T17:50:03+03:00

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В Нур-Султане на стадионе "Астана Арена" завершился первый тайм матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Россия гостит у команды Казахстана и после стартовых 45 минут поединка счет пока что - 1:0 в пользу гостевой сборной.

На 19-й минуте матча после быстрой атаки сборной России и подачи с фланга от полузащитника "Ростова" Алексея Ионова гол в ворота Казахстана забил полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев. А на 45-й минуте случился "гол в раздевалку" - после голевого паса Дзюбы отличился снова Черышев, подставивший в одно касание ногу.

До конца первого тайма счет пока что так и не поменялся. Итог первого тайма матча Казахстан Россия - россияне выигрывают пока что 2-0. Наступил перерыв и через 15 минут встреча будет возобновлена.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Казахстан - Россия. Встреча стартовала в 17:00 по московскому времени. Несколько дней назад россияне в гостях проиграли команде Бельгии 1:3. А вот Казахстан к большой неожиданности для всех разгромил Шотландию со счетом 3:0 в стартовой игре отбора Евро-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU