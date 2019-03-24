Трамп подпишет признание суверенитета Тель-Авива над Голанами 25 марта, утверждает МИД Израиля

СЕГОДНЯ 17:50 2019-03-24T18:05:45+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Тель-Авива над Голанскими высотами в понедельник, 25 марта. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

"Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра [Израиля Биньямина] Нетаньяху подпишет декрет о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами", - приводит его слова агентство Рейтер.

На этой неделе, как ранее писал сайт kp.ru, американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтону уже пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В Кремле в связи с этим заметили, что такие шаги со стороны Соединенных Штатов могу сильно дестабилизировать и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке. Также с критикой данной инициативы выступили в Евросоюзе, Сирии и Иране.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео выразил мнение, что ситуация с признанием Крыма частью РФ отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал доводы госсекретаря по этому вопросу «смехотворными».

ИСТОЧНИК KP.RU