2019-03-24T20:37:05+03:00
Политика

Штаб Порошенко призвал Тимошенко извиниться за ложь о расследовании в ЕС

При этом представители нынешнего президента Украины обвинили лидера партии «Батькивщина» в «политическом мошенничестве» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Юлия Тимошенко - один из кандидатов в президенты УкраиныЮлия Тимошенко - один из кандидатов в президенты УкраиныФото: REUTERS
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В воскресенье, 24 марта, штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призвал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которая также претендует на высший государственный пост в стране, извиниться за распространение лживой информации о том, что в ЕС начали антикоррупционное расследование против действующего главы незалежной.

При этом представители Порошенко обвинили Тимошенко в «политическом мошенничестве» и «сознательном тиражировании лжи». «Само заявление Тимошенко содержит признаки политического мошенничества, и Юлия Владимировна должна извиниться за сознательное тиражирование лжи», - говорится в заявлении, опубликованном на странице штаба в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 23 марта, лидер партии «Батькивщина» заявила, что Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) и британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) начали антикоррупционные расследования против Петра Порошенко. Однако чуть позже представительство ЕС на Украине опровергло эту информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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