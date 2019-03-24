Штаб Порошенко призвал Тимошенко извиниться за ложь о расследовании в ЕС
В воскресенье, 24 марта, штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призвал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которая также претендует на высший государственный пост в стране, извиниться за распространение лживой информации о том, что в ЕС начали антикоррупционное расследование против действующего главы незалежной.
При этом представители Порошенко обвинили Тимошенко в «политическом мошенничестве» и «сознательном тиражировании лжи». «Само заявление Тимошенко содержит признаки политического мошенничества, и Юлия Владимировна должна извиниться за сознательное тиражирование лжи», - говорится в заявлении, опубликованном на странице штаба в Facebook.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 23 марта, лидер партии «Батькивщина» заявила, что Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) и британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) начали антикоррупционные расследования против Петра Порошенко. Однако чуть позже представительство ЕС на Украине опровергло эту информацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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