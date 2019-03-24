Штаб Порошенко призвал Тимошенко извиниться за ложь о расследовании в ЕС

СЕГОДНЯ 20:37 2019-03-24T20:37:05+03:00

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В воскресенье, 24 марта, штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призвал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которая также претендует на высший государственный пост в стране, извиниться за распространение лживой информации о том, что в ЕС начали антикоррупционное расследование против действующего главы незалежной.

При этом представители Порошенко обвинили Тимошенко в «политическом мошенничестве» и «сознательном тиражировании лжи». «Само заявление Тимошенко содержит признаки политического мошенничества, и Юлия Владимировна должна извиниться за сознательное тиражирование лжи», - говорится в заявлении, опубликованном на странице штаба в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 23 марта, лидер партии «Батькивщина» заявила, что Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) и британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) начали антикоррупционные расследования против Петра Порошенко. Однако чуть позже представительство ЕС на Украине опровергло эту информацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU