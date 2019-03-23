Тимошенко заявила об уголовном расследовании в отношении Порошенко в ЕС

23 Март 23:59 2019-03-24T00:02:06+03:00

В Европе и США президента Украины и его соратников подозревают в коррупции

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В Евросоюзе и США начаты расследования в отношении президента Украины Петра Порошенко и его и соратников. Об этом заявила кандидат на пост главы республики, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Я знаю, что после завершения второй каденции в должности президента, Порошенко планирует стать депутатом Европарламента. Я думаю, что после расследования этих кейсов по коррупции в ЕС ему надо думать об уголовной ответственности в ЕС", - сказала она.

По словам экс-премьера Украины, уголовные дела на Порошенко завели Кипрский суд, Британское агентство по мошенничеству в особо крупных размерах (SFO) и организация Евросоюза по борьбе с мошенничеством (OLAF). Она подчеркнула, что это следствие "многолетней коррупции, которая осуществлялась президентом и его ближайшими соратниками, бизнес-партнерами на оборонном бюджете", передает ТАСС.

"Когда ЕС против главы государства начинает коррупционное расследование, это говорит о том, что силовые структуры на Украине, к сожалению, не работают", - подчеркнула Тимошенко.

Кроме того, пресс-служба партии "Батькивщина" сообщила о коррупционном расследовании против окружения действующего президента Украины, которое начато в США .

ИСТОЧНИК KP.RU