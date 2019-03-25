2019-03-25T13:05:48+03:00
В мире

В Казахстане могут переименовать еще три города

Новые названия могут появиться у Петропавловска, Павлодара и города Семей
Марина ВЕНЦОВА
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В Казахстане могут переименовать еще три городаВ Казахстане могут переименовать еще три городаФото: Валерий БУТАЕВ
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Предложение переименовать такие казахские города, как Петропавловск, Павлодар и Семей в понедельник озвучил заместитель председателя демократической партии "Ак Жол" ("Светлый путь") Казахстана Казбек Иса. Такую инициативу он выдвинул на заседании Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан - 2050" .

"Петропавловск надо назвать именем хана Абылая, а Павлодар - именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей - именем Алихана Букейханова. Надо нам продолжить таким образом", - приводит РИА Новости его слова.

Казбек Иса также подчеркнул, что, по его мнению, политическое решение о переименовании Астаны в Нур-Султан было правильным.

Ранее сайт kp.ru писал, что после ухода в отставку первого казахского президента Нурсултана Назарбаева была выдвинута и поддержана инициатива о переименовании Астаны в его честь. Теперь столица Казахстана называется Нурсултан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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