2019-03-20T13:49:57+03:00
В мире

Парламент Казахстана одобрил переименование столицы страны Астаны в Нурсултан

Ранее сегодня с этой инициативой выступил исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Александр ДЖУМАЕВ
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Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт ТокаевИсполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт ТокаевФото: REUTERS
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Парламент Казахстана одобрил законопроект о переименовании столицы страны Астаны в Нурсултан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщили в пресс-центре казахстанского парламента.

С инициативой о переименовании столицы страны выступил исполняющий обязанности президента страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, эта мера необходима, чтобы увековечить имя Назарбаева; также Токаев предложил возвести Назарбаеву памятник в Астане и переименовать в его честь ряд улиц в крупных городах.

Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана с 1990 года, объявил о своей отставке во вторник, 19 марта. При этом он продолжит возглавлять Совет безопасности Казахстана и Конституционный совет республики. Выборы главы государства запланированы на 2020 год, до этого момент страной будет руководить спикер верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев, который ранее принял президентскую присягу.

Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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