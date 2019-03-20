Парламент Казахстана одобрил переименование столицы страны Астаны в Нурсултан
Парламент Казахстана одобрил законопроект о переименовании столицы страны Астаны в Нурсултан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщили в пресс-центре казахстанского парламента.
С инициативой о переименовании столицы страны выступил исполняющий обязанности президента страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, эта мера необходима, чтобы увековечить имя Назарбаева; также Токаев предложил возвести Назарбаеву памятник в Астане и переименовать в его честь ряд улиц в крупных городах.
Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана с 1990 года, объявил о своей отставке во вторник, 19 марта. При этом он продолжит возглавлять Совет безопасности Казахстана и Конституционный совет республики. Выборы главы государства запланированы на 2020 год, до этого момент страной будет руководить спикер верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев, который ранее принял президентскую присягу.
Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.
ИСТОЧНИК KP.RU