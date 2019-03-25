Премьер Косово отправил в отставку замминистра юстиции за критику бомбардировок НАТО

СЕГОДНЯ 17:13 2019-03-25T17:13:28+03:00

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Премьер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай отправил в отставку замминистра юстиции Весну Микич, которая назвала геноцидом бомбардировку НАТО Сербии в 1999 году.

В годовщину начала бомбардировок НАТО республики Югославии Мичич написала, что «20 лет назад над суверенной страной, которая десять лет перед тем боролась с албанским терроризмом внутри своих границ, совершен планированный геноцид альянсом НАТО».

Харадинай заявил, что высказывание замминистра юстиции «согласно которому бомбардировки НАТО были геноцидом над сербским народом и государством неприемлемо и представляет собой призыв к розни, что санкционируется конституцией и законами». «Поэтому сегодня я отправил в отставку замминистра Микич», - сообщил он в своем аккаунте в Facebook.

По его словам, «в правительстве и структурах Республики Косово нет места индивидуальному подходу, вне зависимости от этнической принадлежности, а также принижению общих евроатлантических ценностей». «Особенно учитывая, что государство Косово основано на этих ценностях», - добавил премьер самопровозглашенной республики.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 24 марта в Белграде прошла манифестация, приуроченная к 20-летию натовских бомбардировок Югославии - одной из самых трагических дат в истории Сербии. А сербский президент Александар Вучич заявил, что государство становиться участником Организации Североатлантического договора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698981" frameborder="0"></iframe> НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми».

ИСТОЧНИК KP.RU