В Белграде сербские радикалы сожгли флаги НАТО и ЕС
В воскресенье, 24 марта, в Белграде прошла манифестация, приуроченная к одной из самых трагических дат в истории Сербии - к 20-летию натовских бомбардировок Югославии. Активисты прошлись по улицам города, скандируя: «Сербия, Россия, нам не нужен ЕС».
Кроме того, в ходе воскресной акции лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель сжег флаги НАТО и ЕС. При этом он призвал никогда не забывать, что «20 лет назад произошли преступные и дикие бомбардировки сербского народа и убийство сербских детей». Также Шешель заявил, что для его страны существует лишь один путь - интеграция с Россией и вступление в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Никогда сербскому народу не придет в голову вступить в НАТО, чтобы нас потом заставляли нападать на другие народы. Нам нечего искать в ЕС, так как большинство членов ЕС - члены НАТО. Существует лишь один путь для Сербии и сербского народа, это путь на восток, интеграция с Россией и вступление в ОДКБ», - приводит слова лидера Сербской радикальной партии агентство Tanjug.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее выяснилось, что НАТО до сих пор считает бомбардировки Югославии в 1999 году «необходимыми и легитимными». Как заверяют в альянсе, операция «Союзная сила» нужна была для того, чтобы «остановить гуманитарную катастрофу».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Балканский рубеж» Милоша Биковича: о войне в Югославии и простом парне Эмире Кустурице
Сербский актер поделился с «КП» воспоминаниями о бомбежке НАТО, как он укрывался в убежищах и прощался с дядей, уходящим на войну (подробности)
НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми».
ИСТОЧНИК KP.RU