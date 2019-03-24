2019-03-24T19:56:33+03:00
В мире

В Белграде сербские радикалы сожгли флаги НАТО и ЕС

И призвали не забывать, что «20 лет назад произошли преступные и дикие бомбардировки сербского народа» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Белграде прошла манифестация, приуроченная к одной из самых трагических дат в истории СербииВ Белграде прошла манифестация, приуроченная к одной из самых трагических дат в истории СербииФото: REUTERS
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В воскресенье, 24 марта, в Белграде прошла манифестация, приуроченная к одной из самых трагических дат в истории Сербии - к 20-летию натовских бомбардировок Югославии. Активисты прошлись по улицам города, скандируя: «Сербия, Россия, нам не нужен ЕС».

Кроме того, в ходе воскресной акции лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель сжег флаги НАТО и ЕС. При этом он призвал никогда не забывать, что «20 лет назад произошли преступные и дикие бомбардировки сербского народа и убийство сербских детей». Также Шешель заявил, что для его страны существует лишь один путь - интеграция с Россией и вступление в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Никогда сербскому народу не придет в голову вступить в НАТО, чтобы нас потом заставляли нападать на другие народы. Нам нечего искать в ЕС, так как большинство членов ЕС - члены НАТО. Существует лишь один путь для Сербии и сербского народа, это путь на восток, интеграция с Россией и вступление в ОДКБ», - приводит слова лидера Сербской радикальной партии агентство Tanjug.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее выяснилось, что НАТО до сих пор считает бомбардировки Югославии в 1999 году «необходимыми и легитимными». Как заверяют в альянсе, операция «Союзная сила» нужна была для того, чтобы «остановить гуманитарную катастрофу».

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НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми».

ИСТОЧНИК KP.RU

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