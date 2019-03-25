2019-03-25T18:40:44+03:00
Общество

Дело Кокорина и Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы

Дата слушаний пока не назначена [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Скандальные футболисты Александр Кокорин и Павел МамаевСкандальные футболисты Александр Кокорин и Павел МамаевФото: Михаил ФРОЛОВ
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В понедельник, 25 марта, стало известно, что уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы. Между тем, как заявил представитель суда, дата слушаний еще не назначена.

«Уголовное дело зарегистрировано, дата слушаний пока не назначена», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что главное следственное управлением московского главка МВД России закончило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина, Мамаева и двоих их соучастников - Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

Поводом для возбуждения этого дела стали события, произошедшие в центре Москвы 8 октября прошлого года. По данным правоохранителей, в тот день футболисты устроили две драки в столице: сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем - чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Арест Кокорина и Мамаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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