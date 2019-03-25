Уголовное дело футболистов Кокорина и Мамаева передано в суд

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-25T11:17:33+03:00

Уголовное дело Кокорина и Мамаева будет направлено в Пресненский районный суд. Фото: Максим Григорьев ТАСС

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Уголовное дело, возбужденное в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также двух других участников преступлений, передано на рассмотрение в суд. Об этом рассказала официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По ее словам, Главное следственное управление ГУ МВД по Москве уже завершило предварительное следствие по признакам преступления, предусмотренного статьями "Побои", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Хулиганство".

"В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения", - цитирует ТАСС Волк.

При этом, согласно данным представителя прокуратуры столицы Людмилы Нефедовой, материалы поступят именно в Пресненский районный суд Москвы, который уже будет рассматривать дело по существу.

Сайт kp.ru писал о том, что расследование дела Кокорина и Мамаева закончилось еще в двадцатых числах декабря. И все эти месяцы потерпевшие и обвиняемые якобы знакомились с делом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690423" frameborder="0"></iframe> Арест Кокорина и Мамаева продлили до 8 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU