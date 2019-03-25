Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card

СЕГОДНЯ 22:34 2019-03-25T22:34:19+03:00

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В понедельник, 25 марта, американская компания Apple представила свои новые сервисы. В частности, собственный платежный сервис Apple Card. Как стало известно, он позволит завести виртуальную банковскую карту.

За каждую покупку на эту карту корпорация будет начисляться кэшбек в размере 3% от расходов за день. Кроме того, с помощью Apple Card можно будет отслеживать и анализировать свои доходы и расходы, сообщается на официальном сайте Apple.

Также компания представила собственный стриминговый сервис AppleTV+, обновленную новостную платформу Apple News и игровой сервис - Arcade.

Кстати, напомним, сайт kp.ru вел онлайн-трансляцию презентации Apple, которая состоялась ранее в понедельник в театре Стива Джобса, расположенном на территории кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния).

Презентация Apple 25 марта на русском (прямой эфир).

ИСТОЧНИК KP.RU