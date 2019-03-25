2019-03-25T16:32:30+03:00
Умные вещи

Презентация Apple 25 марта 2019 года: ждём "убийцу" Netflix, единую подписку на медиа и, возможно, игровой сервис

Купертиновцы накануне выкатили свежие гаджеты, а для презентации 25 марта оставили самое "сладкое"
Максим ВОЛОДИН
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Apple давно проявляет интерес к кино-индустрииApple давно проявляет интерес к кино-индустрииФото: REUTERS
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Всю неделю перед своей традиционной весенней презентацией Apple показывала свежие устройства. Мы увидели обновленные iPad mini и iPad Air и AirPods с беспроводным зарядным чехлом. Чего ждать 25 марта? Официально Apple об этом не говорит, но, как всегда, намекает. Во-первых, журналистам разослали приглашения с фразой "It's show time". Что можно перевести как "Время для шоу", а можно чуть иначе: "Время показа". Интерпретировать это можно как анонс сервисов, которые станут конкурентами для Netflix, Amazon, HBO.

Apple давно проявляет интерес к кино-индустрии, потрачено около $1 млрд на контракты с голливудскими звездами и производство видео-контента. Также ведутся переговоры о закупке уже готовых сериалов и шоу.

За сутки до презентации The Wall Street Journal (платно на английском) сообщил, что стоимость подписки на каждый дополнительный канал сверх стандартного пакета обойдётся в $10 в месяц. Это выглядит недорого. Если не знать, что цена подписки на основной пакет ожидается в районе $60. Кстати, подписка на платные онлайн-версии газет и журналов в пакете Apple также может составить $10 в месяц - вот это выглядит выгодным вариантом.

Есть также предположения, что Apple покажет и собственную игровую платформу. Напомним, накануне Google представил собственный стриминговый сервис Stadia.

Видео-трансляция из Купертино начнётся в 20:00 мск 25 марта. А накануне ночью Apple запустила странную техническую трансляцию из пустого Театра Стива Джобса. За часы, пока она доступна на сайте компании, зрители смогли увидеть звонок Капитану Америке, переписку Тима Кука с баскетболистом Кевином Дюрантом, персонажей мультфильма и уборщиков, готовящих зал к презентации. Шоу началось еще до старта самой презентации.

Презентация Apple 25 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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