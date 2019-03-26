Цель США – это «энергетическое господство» в Европе, считают в Госдуме

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-26T12:36:59+03:00

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв считает, что решение палаты представителей конгресса Соединенных Штатов принять законопроект, который будет противодействовать энергопоставкам России в Европу, политическим шагом. Хотя, по его словам, в данном документе есть также экономические мотивы.

«Соединённые Штаты хорошо умеют лоббировать собственные интересы, прикрываясь политическими лозунгами, - приводит его слова RT. - Понятно, что энергобезопасность Европы сегодня в большей мере обеспечивается поставками российских видов топлива. А президент Трамп всеми способами пытается произвести замещение определённых видов топлива, в первую очередь газа, поставками из США».

Селезнев добавил, что в связи с сильной конкуренцией на рынке, американскому лидеру не всегда легко удается осуществить свои планы. В настоящее время энергетические поставки из России в страны Евросоюза становятся все более выгодными, поэтому США и перешли к политике протекционизма на законодательном уровне.

Члены палаты представителей Конгресса США, как ранее писал сайт kp.ru, одобрили законопроект, направленный на борьбу с российским влиянием в энергетической сфере на страны Европы. В документе говорится о необходимости энергетической безопасности и диверсификации источников поставок энергоресурсов для стран Центральной и Восточной Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU