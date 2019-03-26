Пассажиров лайнера Viking Sky в качестве компенсации пригласят на новый круиз

СЕГОДНЯ 19:18 2019-03-26T19:18:13+03:00

Судовладелец потерявшего ход у западного побережья Норвегии судна сообщил о том, что возьмет на себя расходы, связанные с возвращением людей домой

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Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который в 23 марта потерял ход у западного побережья Норвегии из-за отказа двигателя, в качестве компенсации получат персональные приглашения на другой круиз.

«Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky также получат обратно деньги за круиз после аварии», - пишет издание Aftenposten со ссылкой на судовладельца.

Советника владельца компании Юна Мёрланна заявила, что «в качестве компенсации» пассажиры также получат персональные приглашения отправиться в другой круиз с компанией Viking. «Кроме того, Viking, без сомнения, возьмет на себя расходы, связанные с возвращением домой и так далее», - добавила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 23 марта, стало известно, что из-за отказа двигателя лайнер потерял ход у западного побережья Норвегии. Из-за сильного шторма эвакуация пассажиров была возможна только с помощью вертолетов. Таким образом с парома на берег было доставлено в общей сложности 479 из 1373 пассажиров. При этом 17 человек пришлось госпитализировать. В основном все они получили ушибы и переломы. Позже судну удалось восстановить ход и самостоятельно направилось в норвежский порт Молде.

ИСТОЧНИК KP.RU