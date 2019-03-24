2019-03-24T16:57:08+03:00
В мире

Спасательные работы завершились на пароме Viking Sky

Судно своим ходом идет в ближайший порт [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Спасательные работы завершились на пароме Viking SkyСпасательные работы завершились на пароме Viking SkyФото: REUTERS
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В воскресенье, 24 марта, появилась информация о том, что эвакуация пассажиров с круизного лайнера Viking Sky завершена. Как заявила компания-оператор Viking Ocean Cruises, в настоящее время судно своим ходом идет в норвежский порт Мольде.

Также в компании уточнили, что с помощью вертолетов с парома эвакуировали в общей сложности 479 из 1373 пассажиров. При этом 17 человек пришлось госпитализировать: в основном все они получили ушибы и переломы.

В настоящее же время на Viking Sky остаются 458 членов экипажа и 436 пассажиров. Причем, как ранее заверили представители экстренных служб Норвегии, остающимся на борту парома людям ничего не угрожает.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 23 марта, стало известно, что Viking Sky потерял ход у западного побережья Норвегии. Как отмечалось, у судна отказали двигатели. При этом в районе инцидента наблюдались сложные погодные условия. Кроме того, существовала угроза, что паром выбросит на скалы.

Спасение круизного лайнера Viking Sky.В Норвегии спасли круизный лайнер, у которого во время шторма отказали всё четыре двигателя. На борту находились 1373 человека. Они никогда не забудут увиденное...

ИСТОЧНИК KP.RU

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