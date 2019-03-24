8-метровые волны, разбитые стекла и неработающие двигатели. В Норвегии спасли терпящий бедствие лайнер

Похоже, второго «Титаника» мир не увидит. Спасатели, проводящие спецоперацию по эвакуации пассажиров круизного лайнера Viking Sky, оказались сильнее разбушевавшегося шторма.

Корабль потерял управление у берегов Норвегии в субботу, 23 марта. 14 марта он отправился в 12-дневное плавание вдоль побережья Норвегии из города Берген в британский порт Тилбури. После того, как лайнер вышел из норвежского города Тромсё по направлению в порт Ставангер, внезапно отказали все четыре двигателя, и неуправляемая махина оказалась во власти сильнейшего шторма. На борту в тот момент находились 1373 человека, из которых 915 — пассажиры. Отдыхающие вспоминают, что стало подбрасывало на волнах, сильно кренило в разные стороны и несло в неизвестном направлении.

Снимок, присланный пассажирами лайнера.Фото: REUTERS

- Мебель скользила по залам, вперед-назад, а вместе с ней летали и люди. Разбивались окна, двери. Откровенно говоря, это был ад. Было очень опасно, - говорит один из пассажиров Viking Sky, американец Ян Тернбрюген. - Экипаж приказал быстро взять все необходимые вещи и документы и готовиться к эвакуации. Мы ушли с верхних палуб и старались держаться центра комнат, чтобы избежать осколков и заливающих волн. У многих началась морская болезнь. Нас собрали в пунктах сбора, чтобы было удобнее эвакуировать. Самый страшный момент - когда мы увидели скалы, на которые нас несло. Но, видимо, нам не суждено было разбиться.

ПЛАН СПАСЕНИЯ

Когда перестали работать двигатели, экипаж Viking Sky тут же подал сигнал о бедствии. К лайнеру выдвинулись спасательные корабли, но из-за высоких волн близко к судну они подойти не смогли. Для оперативной эвакуации пассажиров были вызваны вертолеты, которые вмещают по 10-15 человек.

Круизный лайнер Viking Sky.Фото: REUTERS

Первоначально власти страны направили пять вертолетов. Но буквально в это же время пришло сообщении о том, что еще один корабль — грузовое судно — терпит бедствие неподалеку. У него также отказали двигатели. Поэтому было решено направить на эвакуацию экипажа вертолет. В итоге были спасены девять человек.

Спасение парома Viking Sky не прекращалось ни на минуту. По данным береговых служб, в определенный момент корабль оказался всего в 100 метрах от мели и 900 метрах от берега, но именно эта роковая близость позволила команде поставить судно на якорь и зафиксировать на одном месте. После этого спасателям удалось эвакуировать с помощью вертолетов почти 500 человек.Пассажиров сразу помещают в здание стадиона Бринхаллен, а затем перевозят в гостиницы в Молде и Кристиансунне, где разбиты эвакуационные центры. 17 человек, спасенных с корабля,с различными травами были направлены в больницы. Как рассказали специалисты норвежского Красного креста, в основном пострадавшие жалуются на переломы, порезы, синяки и ссадины.

- Мы обедали, когда все началось. Оконные стекла были разбиты, в помещение стала заливаться вода. Начался хаос. Это очень хочется поскорее забыть, как и полет на вертолете, - сказал журналистам американец Джон Карри.

Для оперативной эвакуации пассажиров и членов экипажа лайнера привлекли вертолеты.Фото: REUTERS

«У НАС ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»

На борту лайнера находятся пассажиры из 16 стран. Посольство России в Норвегии сообщило, что на судне есть четверо россиян, все они члены экипажа. Дипломаты находятся в контакте с Объединенным центром координации поисково-спасательных операций в Южной Норвегии для оказания в случае необходимости помощи нашим гражданам.

- Мы все еще на борту. Эвакуация идет медленно. Погода не очень хорошая, волны сильные. Помогаем гостям эвакуироваться, потому что есть люди, у которых небольшие травмы. В основном, пассажиры пенсионного возраста, им нужно помогать. У нас все под контролем, - рассказал прессе один из россиян Аман Мулдашев.

В воскресенье утром паром удалось сдвинуть с места с помощью двух мощных буксиров. Затем спасатели вместе с экипажем смогли запустить три из четырех двигателя.

Власти Норвегии не исключают, что не все пассажиры будут эвакуированы с борта, поскольку лайнер будет отбуксирован в город Молде. На данный момент судно медленными темпами двигается в сторону берега.

КОНЕЦ ЭВАКУАЦИИ

К обеду воскресенья, 24 марта, эвакуация пассажиров с круизного парома была завершена. Об этом сообщила компания-оператор парома Viking Ocean Cruises. Вертолетами на землю доставили 479 человек из тех 1373, которые были на борту. 17 человек были госпитализированы.

Судно смогло завести двигатели и теперь своим ходом проследует в норвежский порт Мольде.