2019-03-26T20:19:50+03:00
Политика

Пушков рассказал, чем Крым отличается от Донбасса

Сенатор отвечает на вопросы в прямом эфире Радио «КП» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, отвечая во вторник, 26 марта, в прямом эфире на вопросы слушателей Радио «Комсомольская правда», рассказал, почему наша страна «приняла назад» Крым, а Донбасс остался в составе Украины. В частности, политик заметил, что Крым в силу исторического казуса вошел в состав Украины.

- Даже в Киеве всегда рассматривали Крым как отрезанный ломоть, полуостров, который стремился к России. Донбасс же с момента образования СССР входил в состав Украины. Ну, так случилось. <…> Мы никогда не говорили о том, что Донбасс не является частью Украины. Все должны понимать, что присоединение Донбасса к России - это постоянное состояние войны с Украиной. <…> Мы ищем такую формулу, которая позволила бы Донбассу обрести мир и не привела бы нас к постоянному состоянию войны с Украиной, - заметил Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. При этом, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права.

Сенатор Пушков - об Украине и США.Позвоните в Комсомолку - Алексею Пушкову, самому знаменитому сенатору страны. Об Украине, США, НАТО - в прямом эфире обсуждаем главные политические новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В МИД ответили на обвинения во вмешательстве в дела Венесуэлы
В Нидерландах нашли украденную в 1999 году картину Пикассо
Песков: Президента заранее проинформировали о деле в отношении Абызова
Медведеву доложили о задержании Абызова
Киевсикй суд отказался признавать незаконным обращение Порошенко к Варфоломею за томосом
Huawei представила новые флагманские смартфоны P30 и P30 Pro
Пушков: Эпоха фейковых новостей началась с лжевысадки американцев на Луну
В российских автошколах могут ввести дисциплину грамотного вождения на федеральных дорогах
В Госдуме прокомментировали изменение статуса Курил в японских учебниках
Пушков о выборах на Украине: Не исключено, что Порошенко пойдет на массовые и грубые фальсификации
Пушков: Если бы не военная операция России в Сирии, то террористы были бы уже в Дамаске
Пушков: Порошенко не может разорвать связи между Россией и Украиной
Пассажиров лайнера Viking Sky в качестве компенсации пригласят на новый круиз
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра Абызова
Самолет «черная жемчужина» поднялся в небо после ремонта
СК возбудил уголовное дело по сообщению о тайных тюрьмах на Украине
ЕС разрешил не переводить часы на зимнее и летнее время