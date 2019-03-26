Пушков рассказал, чем Крым отличается от Донбасса

СЕГОДНЯ 20:19 2019-03-26T20:19:50+03:00

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, отвечая во вторник, 26 марта, в прямом эфире на вопросы слушателей Радио «Комсомольская правда», рассказал, почему наша страна «приняла назад» Крым, а Донбасс остался в составе Украины. В частности, политик заметил, что Крым в силу исторического казуса вошел в состав Украины.

- Даже в Киеве всегда рассматривали Крым как отрезанный ломоть, полуостров, который стремился к России. Донбасс же с момента образования СССР входил в состав Украины. Ну, так случилось. <…> Мы никогда не говорили о том, что Донбасс не является частью Украины. Все должны понимать, что присоединение Донбасса к России - это постоянное состояние войны с Украиной. <…> Мы ищем такую формулу, которая позволила бы Донбассу обрести мир и не привела бы нас к постоянному состоянию войны с Украиной, - заметил Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. При этом, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права.

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ИСТОЧНИК KP.RU