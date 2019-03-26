2019-03-26T23:02:25+03:00
В мире

Американские конгрессмены не смогли отменить решение Трампа о ЧС на границе

Палата представителей США не сумела набрать достаточное количество голосов
Екатерина БОЛГОВА
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Палата представителей не смогла отменить решение Трампа о ЧС на границеПалата представителей не смогла отменить решение Трампа о ЧС на границеФото: REUTERS
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Конгрессмены США не смогли преодолеть вето президента страны Дональда Трампа на отмену чрезвычайной ситуации на американо-мексиканской границе. Палата представителей не сумела набрать необходимое число голосов (две трети), для этого не хватило 38 мандатов. Инициативу поддержали 248 конгрессменов, а против проголосовал 181 человек.

Для преодоления вето главы государства необходимы две трети голосов в каждой из палат конгресса США - сенате и палате представителей.

Напомним, ранее администрация президента США Дональда Трампа заявила о борьбе с проблемой незаконной миграции в стране и заявила о наличии "кризиса на границе". В феврале текущего года Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой. Это было сделано для того, чтобы направить около 6,4 миллиарда долларов на строительство стены на границе, не дожидаясь согласования конгресса, который по конституции должен дать добро на расходы бюджета. Политики, не согласные с деятельностью Трампа, обвиняют его в искажении реальной ситуации на границе с Мексикой и отсутствии необходимости введения режима ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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