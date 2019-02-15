Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал документ, вводящий режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс.
Она опубликовала в своем микроблоге Twitter фотографию, на которой Трамп сидит за своим столом в Овальном кабинете. При этом американский лидер держит в руках ручку и что-то пишет.
"Президент подписывает декларацию о национальном режиме ЧП в рамках обеспечения национальной безопасности и ведения борьбы с гуманитарным кризисом на южной границе", — говорится в описании к посту.
Американский лидер за подписанием документа о введении режима ЧП
Сайт kp.ru писал о том, что такие меры принимаются в рамках выполнения предвыборного обещания Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой с целью защиты страны от незаконного проникновения мигрантов на ее территорию.
Благодаря режиму ЧП президент сможет принять документ о бюджете в обход решений Конгресса, большинство членов которого отказываются выделять средства на возведение ограждения.
ИСТОЧНИК KP.RU