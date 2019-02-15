2019-02-15T20:42:37+03:00
Политика

Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США

О подписании соответствующего документа сообщила пресс-секретарь президента Сара Сандерс
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал документ, вводящий режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс.

Она опубликовала в своем микроблоге Twitter фотографию, на которой Трамп сидит за своим столом в Овальном кабинете. При этом американский лидер держит в руках ручку и что-то пишет.

"Президент подписывает декларацию о национальном режиме ЧП в рамках обеспечения национальной безопасности и ведения борьбы с гуманитарным кризисом на южной границе", — говорится в описании к посту.

Американский лидер за подписанием документа о введении режима ЧП

Американский лидер за подписанием документа о введении режима ЧП

Сайт kp.ru писал о том, что такие меры принимаются в рамках выполнения предвыборного обещания Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой с целью защиты страны от незаконного проникновения мигрантов на ее территорию.

Благодаря режиму ЧП президент сможет принять документ о бюджете в обход решений Конгресса, большинство членов которого отказываются выделять средства на возведение ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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