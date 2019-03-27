Госдеп США: Вашингтон непричастен к налету на посольство КНДР в Мадриде
Американские власти не имеют никакого отношения к совершенному более месяца назад нападению на северокорейское посольство в испанском Мадриде, заявил во вторник журналистам представитель госдепартамента США Роберт Палладино.
«Правительство США непричастно к этому», - сказал он.
Заместитель руководителя пресс-службы госдепа посоветовал корреспондентам обращаться с вопросами на эту тему к властям Испании, передает агентство Reuters.
Напомним, как писал сайт kp.ru, дерзкий налет на посольство КНДР в Мадриде был совершен 22 февраля. Неизвестные ворвались в здание дипмиссии, взяли в заложники его сотрудников и вынесли оттуда все компьютеры. По словам источников в министерстве внутренних дел Испании, работники посольства не менее четырех часов провели с кляпами во рту. А узнали о произошедшем благодаря одной из сотрудниц представительства Пхеньяна, которой удалось сбежать от захватчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU