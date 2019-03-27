Госдеп США: Вашингтон непричастен к налету на посольство КНДР в Мадриде

СЕГОДНЯ 01:10 2019-03-27T01:16:23+03:00

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Американские власти не имеют никакого отношения к совершенному более месяца назад нападению на северокорейское посольство в испанском Мадриде, заявил во вторник журналистам представитель госдепартамента США Роберт Палладино.

«Правительство США непричастно к этому», - сказал он.

Заместитель руководителя пресс-службы госдепа посоветовал корреспондентам обращаться с вопросами на эту тему к властям Испании, передает агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, дерзкий налет на посольство КНДР в Мадриде был совершен 22 февраля. Неизвестные ворвались в здание дипмиссии, взяли в заложники его сотрудников и вынесли оттуда все компьютеры. По словам источников в министерстве внутренних дел Испании, работники посольства не менее четырех часов провели с кляпами во рту. А узнали о произошедшем благодаря одной из сотрудниц представительства Пхеньяна, которой удалось сбежать от захватчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU