2019-03-27T06:06:41+03:00
В мире

Ответственность за атаку на посольство КНДР в Мадриде взяли на себя противники Ким Чен Ына

Группировка «Гражданская оборона Чхоллимы» добивается смены власти в Северной Корее
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Машина испанской полиции дежурит у входа в посольство Северной Кореи в МадридеМашина испанской полиции дежурит у входа в посольство Северной Кореи в МадридеФото: REUTERS
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Ответственность за февральское нападение на северокорейское посольство в испанском Мадриде взяли на себя члены секретной группировки «Гражданская оборона Чхоллимы» (Cheollima Civil Defense), которая добивается смены власти в КНДР.

В заявлении, опубликованном на сайте этой группировки, говорится, что к этой атаке непричастны правительства каких-либо стран. При этом члены «Гражданской обороны Чхоллимы» утверждают, что их в Испанию «пригласили».

Тем временем испанский Национальный суд выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство Северной Кореи, в том числе – лидера группировки, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, дерзкий налет на посольство КНДР в Мадриде был совершен 22 февраля. Неизвестные ворвались в здание дипмиссии, взяли в заложники его сотрудников и вынесли оттуда все компьютеры. По словам источников в министерстве внутренних дел Испании, работники посольства не менее четырех часов провели с кляпами во рту. А узнали о произошедшем благодаря одной из сотрудниц представительства Пхеньяна, которой удалось сбежать от захватчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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