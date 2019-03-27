Путин поздравил бойцов Росгвардии с их профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 08:22 2019-03-27T08:22:15+03:00

Президент РФ отметил безупречный профессионализм сотрудников ведомства, а также из мужество и результативность

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В эту среду, 27 марта, в России отмечается День войск национальной гвардии. Президент страны Владимир Путин уже поздравил сотрудников Росгвардии с их профессиональным праздником и отметил безупречный профессионализм бойцов, которые всегда с честью выполняют полученные приказы.

По словам главы государства, данное силовое ведомство уже несколько лет с достоинством развивает лучшие традиции внутренних войск МВД, подразделений ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительных служб.

"Такая преемственность, высочайший уровень подготовки, безупречный профессионализм личного состава служит надежной основой для успешного решения тех разноплановых задач, которые стоят перед Вами", - сказал Путин, выступление которого транслировалось телеканалом "Россия-24".

Президент подчеркнул, что на плечах сотрудников Росгвардии лежит огромная ответственность не только за обеспечение порядка на массовых мероприятиях и прикрытие ключевых объектов инфраструктуры, но и за контроль за оборотом оружия. Все это требует высочайшей собранности и строгого соблюдения закона, и каждый раз бойцы действуют мужественно и результативно.

Сайт kp.ru писал о том, что только в 2018 году силами Росгвардии было проведено 3,8 млн проверок обеспечения сохранности оружия гражданами и выявлено 237,2 тысяч нарушений правил оборота оружия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694582" frameborder="0"></iframe> Бойцы Росгвардии вырвали из рук вооруженного грабителя кассира магазина.Мужчина находился в неадекватном состоянии, на уговоры отпустить кассира не реагировал

ИСТОЧНИК KP.RU