2019-03-27T08:22:15+03:00
Политика

Путин поздравил бойцов Росгвардии с их профессиональным праздником

Президент РФ отметил безупречный профессионализм сотрудников ведомства, а также из мужество и результативность
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздникомПутин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздникомФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В эту среду, 27 марта, в России отмечается День войск национальной гвардии. Президент страны Владимир Путин уже поздравил сотрудников Росгвардии с их профессиональным праздником и отметил безупречный профессионализм бойцов, которые всегда с честью выполняют полученные приказы.

По словам главы государства, данное силовое ведомство уже несколько лет с достоинством развивает лучшие традиции внутренних войск МВД, подразделений ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительных служб.

"Такая преемственность, высочайший уровень подготовки, безупречный профессионализм личного состава служит надежной основой для успешного решения тех разноплановых задач, которые стоят перед Вами", - сказал Путин, выступление которого транслировалось телеканалом "Россия-24".

Президент подчеркнул, что на плечах сотрудников Росгвардии лежит огромная ответственность не только за обеспечение порядка на массовых мероприятиях и прикрытие ключевых объектов инфраструктуры, но и за контроль за оборотом оружия. Все это требует высочайшей собранности и строгого соблюдения закона, и каждый раз бойцы действуют мужественно и результативно.

Сайт kp.ru писал о том, что только в 2018 году силами Росгвардии было проведено 3,8 млн проверок обеспечения сохранности оружия гражданами и выявлено 237,2 тысяч нарушений правил оборота оружия.

Бойцы Росгвардии вырвали из рук вооруженного грабителя кассира магазина.Мужчина находился в неадекватном состоянии, на уговоры отпустить кассира не реагировал

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Столтенберг встретится с Трампом в Белом доме 2 апреля
В Каракасе неизвестные атаковали машину Гуаидо
Трамп продлил действие режима ЧП в США из-за киберугроз
Ford решил уйти с российского рынка легковых автомобилей
Погода в Москве на 26 марта 2019 года: температура воздуха составит 1..3 градуса
Из-за взрыва на электростанции во Флориде более 33,6 тысяч потребителей остались без электричества
Администрация Трампа запросила у конгресса $116 млн на хранилище ядерных отходов
Ответственность за атаку на посольство КНДР в Мадриде взяли на себя противники Ким Чен Ына
В Венесуэле ввели план распределения топлива для поддержания работы больниц при блэкауте
Порошенко назвал своим «единственным оппонентом» на выборах президента России
Глава Минюста США обнародует детали доклада Мюллера в течение нескольких недель
Британское правительство отказалось отменять Brexit
Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН по Голанским высотам
Суд по новому иску против Илона Маска назначен на 4 апреля
Власти Венесуэлы задержали шесть человек, подозреваемых в диверсии на ГЭС «Эль-Гури»
На рынке пиротехники в Мексике прогремел мощный взрыв
Трамп велел NASA в ближайшие пять лет отправить американцев на Луну
Адвокат Шнурова попросил прокуратуру обратить внимание на пост Разина
Госдеп США: Вашингтон непричастен к налету на посольство КНДР в Мадриде
В США Boeing 737 MAX экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем
Трамп назначил командующего Космическими силами США
Не попавшая на «Евровидение – 2019» украинская певица Maruv приехала в Россию
Экс-министр Абызов «категорически» не признает вину
Эксперты опасаются массовых фальсификаций на выборах президента Украины
Американские конгрессмены не смогли отменить решение Трампа о ЧС на границе
Полиция расследует обвинения против Конора МакГрегора в домогательствах
Суд продлил арест отца отстраненного сенатора Арашукова на три месяца
Минтруд предложил рассчитывать накопительную пенсию по прогнозам продолжительности жизни