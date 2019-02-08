2019-02-08T12:30:18+03:00
Общество

Росгвардия усилила контроль за оборотом оружия

За последний год было изъято более 180 тысяч единиц гражданского оружия
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид ВеденовНачальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид ВеденовФото: Александр БОЙКО
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"За 2018 год аннулировано 49 тысяч лицензий и разрешений на гражданское оружие. За различные нарушения из оборота изъято более 181 тысяч единиц гражданского оружия", - заявил во время брифинга к 50-летию со дня (отмечается 12 февраля) образования службы начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы (ГКиЛРР) Росгвардии Леонид Веденов.

Генерал -лейтенант полиции отметил, что после ряда резонансных происшествии с оружием сотрудники лицензионно-разрешительной работы усилили свою работу по ряду направлений. Силами территориальных органов Росгвардии в 2018 году было проведено 3,8 миллионов проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, в ходе которых выявлено 237,2 тысяч нарушений установленных правил оборота оружия, к административной ответственности привлечено 237,2 тысяч нарушителей.

"В первую очередь внимание уделяется владельцам оружия, которые дебоширят, проходят по различными учетам участковых. Законопослушные владельцы оружия не будут чуствовать чрезмерного внимания проверяющих", - подчеркнул Веденов.

По данным ведомства в 2018 году Главным управлением государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии обеспечивается контроль за 3,9 миллионов владельцами и лицами получившими разрешения на хранение, хранение и ношение оружия, в пользовании которых находится более 6,6 миллионов единиц оружия, из них: гражданского огнестрельного с нарезным стволом – 948,5 тысяч единиц, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного – 4,4 миллионов единиц, гражданского огнестрельного ограниченного поражения – 935,4 тысяч единиц газовых пистолетов, револьверов – 324,8 тысяч единиц, наградного огнестрельного нарезного – 16,7 тысяч единиц наградного огнестрельного гладкоствольного – 342 единиц наградного холодного клинкового – 2,5 тысячи единиц.

Кстати, на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии числится 20,8 тысяч частных охранных организаций (ЧОО). Часть из них имеет на вооружении боевое служебное оружие. В целях осуществления контроля за соблюдением законодательства об оружии в ЧОО сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено 17,7 тысяч проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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