2019-03-27T09:28:59+03:00
Общество

Минтруд может увеличить рабочий день миллионов жительниц сел

Сейчас женщины в сельской местности трудятся 36 часов в неделю, а не 40, как остальные россияне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дняЖенщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Продолжительность рабочего дня жительниц сельской местности может быть увеличена с 36 часов в неделю до 40 - именно столько трудятся остальные россияне. Данный вопрос в настоящий момент рассматривается в министерства труда.

Напомним, что норма об укороченной рабочей неделе селян за полную плату зафиксирована в постановлении Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе". Минтруд же хочет ее отменить или включить в состав действующего законодательства.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что соответствующая инициатива уже включена в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии на первое полугодие текущего года. При этом в самом министерстве состоялось по меньше мере два совещания по данной теме.

Профсоюз работников агропромышленного комплекса уже выступил против такого решения. В объединении указали на то, что жительницам села нужно гораздо больше время на домашнее хозяйство, а потому льготы нельзя отменять до повышения уровня жизни на местности. Во многих деревнях воду до сих пор берут из колодца, а дом отапливают дровами, следовательно, нагрузка на женщин слишком велика. По подсчетам газеты "Известия", увеличение рабочего дня без повышения зарплаты может затронуть около 12,9 млн работниц.

Ранее сайт kp.ru публиковал рейтинг регионов с наибольшей продолжительностью трудовой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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