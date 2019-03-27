Топливо потеряло 20 процентов в цене за время действия соглашения правительства с нефтяниками

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-27T10:48:26+03:00

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Эксперты посчитали, что за время действия соглашения о заморозке цен на топливо между правительством и нефтяниками, оптовая стоимость бензина и дизеля упала на 20 процентов. В ноябре 2018 года за тонну Аи-92 давали около 48 тыс. рублей, а уже в марте 2019 года — около 38 тыс. рублей. За этот же период ценник Аи-95 снизился с 51 тыс. до 39 тыс. рублей за тонну, а дизельное топливо с 57 тыс. до 45 тыс. рублей. Розничные цены выросли за это время незначительно, всего на 1,7%. Такие выводы сделали специалисты ценового агентства Аrgus Media. Договоренности были достигнуты в ноябре прошлого года, а 26 марта соглашение продлили еще на три месяца.

Эксперты уверены, что в июне, когда закончится срок, правительство снова поднимет вопрос о пролонгации договора. По большому счету, эта мера будет страховочной, так как рыночные механизмы и так работают на сдерживание роста цен на розничное топливо. С начала года рост розничных цен на бензин и дизтопливо составил всего порядка 1%, а в феврале они даже снижались.

Представители АЗС позитивно встретили сообщение о продлении соглашения до лета. Это будет гарантировать стабильность рынка и пресечет деятельность спекулянтов, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU