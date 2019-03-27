2019-03-27T10:48:26+03:00
Экономика

Топливо потеряло 20 процентов в цене за время действия соглашения правительства с нефтяниками

Речь идет именно об оптовой стоимости нефтепродуктов
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
За время действия соглашения правительства и нефтяников оптовые цены на топливо упали на 20 процентовЗа время действия соглашения правительства и нефтяников оптовые цены на топливо упали на 20 процентовФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Эксперты посчитали, что за время действия соглашения о заморозке цен на топливо между правительством и нефтяниками, оптовая стоимость бензина и дизеля упала на 20 процентов. В ноябре 2018 года за тонну Аи-92 давали около 48 тыс. рублей, а уже в марте 2019 года — около 38 тыс. рублей. За этот же период ценник Аи-95 снизился с 51 тыс. до 39 тыс. рублей за тонну, а дизельное топливо с 57 тыс. до 45 тыс. рублей. Розничные цены выросли за это время незначительно, всего на 1,7%. Такие выводы сделали специалисты ценового агентства Аrgus Media. Договоренности были достигнуты в ноябре прошлого года, а 26 марта соглашение продлили еще на три месяца.

Эксперты уверены, что в июне, когда закончится срок, правительство снова поднимет вопрос о пролонгации договора. По большому счету, эта мера будет страховочной, так как рыночные механизмы и так работают на сдерживание роста цен на розничное топливо. С начала года рост розничных цен на бензин и дизтопливо составил всего порядка 1%, а в феврале они даже снижались.

Представители АЗС позитивно встретили сообщение о продлении соглашения до лета. Это будет гарантировать стабильность рынка и пресечет деятельность спекулянтов, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два человека доставлены в больницу после взрыва в Стокгольме
У Израиля нет плана действий на случай обстрела во время "Евровидения"
Переговоры лидеров Армении и Азербайджана состоятся 29 марта в Вене
ФАС проверяет Booking.com за навязывание отелям невыгодных условий договора
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для главарей ОПГ
Группа "Русские витязи" может пересесть на другие самолеты
В Госдуме выступили с предложением учредить Школпитнадзор
Порошенко пообещал сделать Украину энергетически независимой
Индия уничтожила спутник на низкой околоземной орбите
Около 300 человек эвакуированы из школы в Москве из-за угрозы взрыва
Бразилия выступила против военного сценария в ситуации с Венесуэлой
Родные рассказали, что Мария Бутина начала стремительно терять вес
Россия заключила контракты на поставку 100 самолётов Як-130
Мадуро анонсировал межправительственную встречу России и Венесуэлы
Минтруд может увеличить рабочий день миллионов жительниц сел
Число погибших в результате ДТП в России сократилось на 34% за шесть лет
Порошенко назвал свой иск к телеканалу "1+1" попыткой защитить Украину
Путин поздравил бойцов Росгвардии с их профессиональным праздником
Столтенберг встретится с Трампом в Белом доме 2 апреля
В Каракасе неизвестные атаковали машину Гуаидо
Трамп продлил действие режима ЧП в США из-за киберугроз
Ford решил уйти с российского рынка легковых автомобилей
Погода в Москве на 26 марта 2019 года: температура воздуха составит 1..3 градуса
Из-за взрыва на электростанции во Флориде более 33,6 тысяч потребителей остались без электричества
Администрация Трампа запросила у конгресса $116 млн на хранилище ядерных отходов
Ответственность за атаку на посольство КНДР в Мадриде взяли на себя противники Ким Чен Ына