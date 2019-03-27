Переговоры лидеров Армении и Азербайджана состоятся 29 марта в Вене

СЕГОДНЯ 11:14 2019-03-27T11:14:36+03:00

Ранее в этом году Никол Пашинян и Ильхам Алиев встречались на полях Давосского форума. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Ильхам Алиев и Никол Пашинян обсудят вопросы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 29 марта в Вене. Лидеры двух стран обсудят урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.

"На основании предложения, поступившего от сопредседателей минской группы ОБСЕ, достигнута договоренность о проведении 29 марта в Вене, столице Австрии, встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с целью обсуждения урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - цитирует издание Trend заявление МИД Азербайджана.

В правительстве Армении также подтвердили договоренность о проведении переговоров. Лидеры Армении и Азербайджана также встретятся с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

Ранее в этом году Никол Пашинян и Ильхам Алиев встречались на полях Давосского форума. Неформальная встреча лидеров республик тогда продлилась полтора часа; в ходе беседы Алиев и Пашинян обсудили вопросы урегулирования карабахского конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU