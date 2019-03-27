2019-03-27T11:11:50+03:00
Общество

ФАС проверяет Booking.com за навязывание отелям невыгодных условий договора

Поводом стала жалоба, которая поступило в ведомство от бизнес-объединения «Опора России»
Елена АКИМОВА
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ФАС проверяет работу популярного сервиса для бронирования отелей по всему миру Вooking.com. ФОТО: официальный сайт сервисаФАС проверяет работу популярного сервиса для бронирования отелей по всему миру Вooking.com. ФОТО: официальный сайт сервиса
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет работу популярного сервиса для бронирования отелей по всему миру Вooking.com. Жалоба на сайт поступила от бизнес-объединения «Опора России». Дело в том, что сервис навязывает отелям невыгодные условия договора. Например, в документе существует требование о паритете цен, согласно которому объект размещения не может установить стоимость номера на других сервисах онлайн-бронирования ниже. Это дает большую вероятность, что клиент забронирует номер именно через популярный сайт. Если же отель снижает цену на другом ресурсе, даже на своем официальном сайте, то на Booking.com его рейтинг падает. Стоит учитывать то, что комиссия сервиса составляет в среднем 20 процентов от цены номера, что выходит накладно для бизнеса. Именно такую причину прописали в своей жалобы представители бизнес-сообщества.

Проверка будет проводиться в течении двух месяцев. За это время сотрудники ФАС поверят действующие условия сервиса и проанализируют договор, который подписывается с отелями. Тем не менее, доказать нарушение будет проблематично, уверены юристы.

В Booking.com пока не комментируют данные претензии со стороны бизнесменов. По данным «Опоры России» со ссылкой на Travelline, в 2018 году на Booking.com пришлось 67,6% от общих заказов на онлайн-площадках. Это дает право сервису диктовать рынку монопольные условия, пишет газета «Известия».

Это уже не первые претензии к сервису. В прошлом году поступала инициатива заблокировать сайт. Сразу же должны обратить внимание: никаких решений о запрете Booking.com в России пока не принято. Это чтобы путешественники не паниковали раньше времени.

А теперь подробнее о санкциях, которые предлагают ввести против крупнейшего туристического портала. Идея появилась еще в середине апреля. Заблокировать в России Booking.com, крупнейший в мире портал бронирования отелей, предложил Сергей Войтович - глава туроператора "Свой ТС" (компания занимается в основном приёмом иностранных туристов в России).

ИСТОЧНИК KP.RU

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