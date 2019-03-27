2019-03-27T17:14:33+03:00
Общество

В Госдуме заверили, что селянкам не будут увеличивать рабочий день

Пока никаких законопроектов на эту тему не готовится и не рассматривается [видео]
Елена АКИМОВА
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Жительницам села могут увеличить продолжительность рабочего дняЖительницам села могут увеличить продолжительность рабочего дняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Информация о том, что жительницам села могут увеличить продолжительность рабочего дня не соответствует действительности. Такое заявление сделали в Госдуме. Депутаты заверили, что пока никаких проектов на эту тему не готовится и не рассматривается.

Сейчас женщины, которые трудятся в АПК заняты не стандартную рабочую неделю в 40 часов, а сокращенную – 36 часов. Но при этом имеют полноценную заработную плату.

- В Минтруде никаких обсуждений изменения графика в сторону увеличения не ведется. Сегодня я связывался и мне это подтвердили. Полагаю, что это не такой простой и легко решаемый вопрос, если даже в Правительстве такое желание возникнет, - прокомментировал информацию ИА «НСН» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Решение данного вопроса подразумевает анализ многих факторов: профессиональную нагрузку, погодные условия, время года и тд. Депутат отметил, что на селе и так маленькие зарплаты и порой люди работают совсем не по тем правилам, которые зафиксированы в трудовом кодексе.

Жительницам сел могут продлить рабочий день.

- Если начался сезон, то трудятся вне этих границ в зависимости от времени года, от того, какие работы там ведутся. И нельзя всех под одну гребенку. Есть те, кто в поле, а есть те, кто в бухгалтерии. Надо смотреть перечень профессий, - заключил парламентарий.

Сайт kp.ru писал, что в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что соответствующая инициатива уже включена в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии на первое полугодие текущего года. При этом в самом министерстве состоялось по меньшей мере два совещания по данной теме. Профсоюз работников агропромышленного комплекса уже выступил против такого решения.

Новость уже вызвала шквал возмущения. Жизнь на селе у нас в большинстве случаев по-прежнему не сахар, женщины загружены тяжелой физической работой по дому. Типа печку растопить, воду из колодца принести, посуду в тазике помыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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