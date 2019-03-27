Совфед и Госдума не согласовали отсрочку вступления в силу закона о хостелах до 1 октября

СЕГОДНЯ 18:19 2019-03-27T18:19:33+03:00

Совфед одобрил отсрочку вступления в силу закона о хостелах до 1 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сенатор и сопредседатель комиссии по спорному законопроекту заявил, что бизнесу необходимо дать время перестроиться к новым условиям

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Согласительная комиссия Государственной думы и Совета Федерации по итогам голосования не поддержала предложенную Совфедом дату для вступления в силу закона о запрете хостелов (мини-гостиниц) в жилых помещения многоквартирных домов до 1 октября. Совет Федерации предлагал отсрочку даты, на что не были согласны депутаты Госдумы

«Предлагаем дату переходного периода отнести на 1 октября 2019 года», - на заседании комиссии заявил ее сопредседатель, сенатор Олег Мельниченко.

В свою очередь депутаты Госдумы не поддержали предложение сенаторов отложить дату вступления законопроекта. «Решение не принято», - заявила сопредседатель комиссии, глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская.

Совет Федерации указывал на то, что скоро наступит летне-отпускной сезон. Сопредседатель комиссии сообщил, что бизнес не успеет перестроиться к новому закону, если он вступит в силу 1 июля, как предлагала Госдума.

Напомним, 6 марта Госдума приняла закон о запрете хостелов в жилых домах, который практически сразу же должен вступить в силу. Совфед документ не одобрил, сенаторы хотели отодвинуть этот срок на 1 января 2020 года. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила о необходимости дать «возможность цивилизованно закрыть бизнес». Как писал kp.ru, Совфед поддержал инициативу создания согласительной комиссии по данному закону 20 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU