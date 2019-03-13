Совет Федерации отклонил нашумевший закон о хостелах

Совет Федерации не поддержал закон о хостелах, который на прошлой неделе во втором и третьем чтении приняла Госдума. В целом, сенаторы не против этого закона. Но против того, чтобы вводить его в действие немедленно.

- Мы не оспариваем необходимость его принятия, но только с 1 января 2020 года, чтобы дать возможность цивилизованно закрыть бизнес, - пояснила принятое решение спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Нашумевший закон о хостелах — в том виде, в каком его одобрила Госдума — предполагает полный запрет на оказание гостиничных услуг в жилых помещениях. То есть хостел или мини-гостиница в жилом доме могут находиться только в том случае, если их владельцам удастся перевести помещение в нежилое. Такое возможно далеко не всегда. Как минимум, необходимо, чтобы оно находилось на первом этаже. Либо — над нежилыми этажами.

Также у хостела «в законе» должен быть отдельный выход. Плюс надо соблюсти еще целый ряд требований — по шумоизоляции, безопасности и т.п. Понятно, что такое переоборудование — даже если возможность для него есть — дело не быстрое. Предполагалось же, что «переходный период» к новшествам составит всего 10 дней. За это время не только перестроиться, но и просто закрыть свой бизнес с соблюдением всех необходимых формальностей нереально.

При этом возникает вопрос и защиты прав потребителей. Многие ведь планируют поездки заранее — и места в хостелах бронируют и оплачивают тоже. Сколько будет пострадавших, если большая часть этих достаточно популярных у экономных путешественников заведений оптом закроется вот так, в течение 10 дней?

Общий итог: закон теперь будет дорабатываться. То есть хостелы в жилых помещениях, скорее всего, все-таки запретят, но предпринимателям на подготовку к новым правилам игры дадут вместо 10 дней около 9 месяцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695678" frameborder="0"></iframe> Член правления «Лиги хостелов» Евгений Насонов.

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