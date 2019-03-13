2019-03-13T15:12:12+03:00
Политика

Совет Федерации отклонил нашумевший закон о хостелах

Сенаторы предлагают не горячиться и дать предпринимателям время на подготовку к новшествам
Елена ОДИНЦОВА
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Принятый Госдумой закон о хостелах "развернули" в Совфеде.Принятый Госдумой закон о хостелах "развернули" в Совфеде.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Совет Федерации не поддержал закон о хостелах, который на прошлой неделе во втором и третьем чтении приняла Госдума. В целом, сенаторы не против этого закона. Но против того, чтобы вводить его в действие немедленно.

- Мы не оспариваем необходимость его принятия, но только с 1 января 2020 года, чтобы дать возможность цивилизованно закрыть бизнес, - пояснила принятое решение спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Нашумевший закон о хостелах — в том виде, в каком его одобрила Госдума — предполагает полный запрет на оказание гостиничных услуг в жилых помещениях. То есть хостел или мини-гостиница в жилом доме могут находиться только в том случае, если их владельцам удастся перевести помещение в нежилое. Такое возможно далеко не всегда. Как минимум, необходимо, чтобы оно находилось на первом этаже. Либо — над нежилыми этажами.

Также у хостела «в законе» должен быть отдельный выход. Плюс надо соблюсти еще целый ряд требований — по шумоизоляции, безопасности и т.п. Понятно, что такое переоборудование — даже если возможность для него есть — дело не быстрое. Предполагалось же, что «переходный период» к новшествам составит всего 10 дней. За это время не только перестроиться, но и просто закрыть свой бизнес с соблюдением всех необходимых формальностей нереально.

При этом возникает вопрос и защиты прав потребителей. Многие ведь планируют поездки заранее — и места в хостелах бронируют и оплачивают тоже. Сколько будет пострадавших, если большая часть этих достаточно популярных у экономных путешественников заведений оптом закроется вот так, в течение 10 дней?

Общий итог: закон теперь будет дорабатываться. То есть хостелы в жилых помещениях, скорее всего, все-таки запретят, но предпринимателям на подготовку к новым правилам игры дадут вместо 10 дней около 9 месяцев.

Член правления «Лиги хостелов» Евгений Насонов.

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Закон о запрете хостелов приняли в смягченном варианте

Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон о запрете мини-гостиниц в жилых домах, который дорабатывали еще 2015 года. Есть и небольшая сенсация: в последний момент текст документа смягчили, сняв однозначный запрет на посуточную аренду квартир. Сделано это было так изящно, что практически никто не обратил внимания на изменения. Из формулировки в законопроекте «жилые помещения гостиниц и иные средства размещения» вычеркнули последние три слова (подробности)

Профильный комитет Госдумы готов доработать закон о хостелах

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Вадим Булавинов заявил, что комитет совместно с членами Совфеда готов приступить к доработке закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. При этом он добавил, что с момента внесения на рассмотрение законопроекта прошло четыре года и за это время, при реальном желании что-либо изменить, это можно было сделать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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