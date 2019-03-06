2019-03-06T12:12:04+03:00
Общество

Госдума приняла закон о запрете хостелов в квартирах

Минэкономразвития оценило потери малого бизнеса в четыре миллиарда рублей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Госдума приняла закон о запрете хостелов в квартирахГосдума приняла закон о запрете хостелов в квартирахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который запрещает размещение хостелов и гостиниц в квартирах.

За данный документ проголосовали 405 депутатов, один воздержался. Трансляция заседания идет на сайте Думы.

Согласно новому законопроекту, открывать гостиницы и хостелы можно будет лишь тогда, когда дом переведут в нежилой фонд. При этом помещение предлагается оснащать специальным оборудованием, системой звукоизоляции, сигнализацией, системой противопожарной безопасности, сейфами, а также средствами для уборки номеров.

Новый закон запрещает использовать жилые помещения для оказания «гостиничных услуг». К слову, документ находился на рассмотрении Госдумы с 2015 года. Правительство предлагало обеспечить легальный режим работы хостелов в жилых домах.

Минэкономразвития уже оценило потери малого бизнеса в четыре миллиарда рублей. Однако автор законопроекта, Галина Хованская, отметила, что эти цифры являются некорректными.

- Возвращаясь к сегодняшнему выступлению господина Орешкина, откуда они взяли цифру потери для бизнеса четыре миллиарда рублей? Если большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются и проконтролировать эту ситуацию на сегодняшний день невозможно, - подчеркнула Хованская.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник, 5 марта, депутаты во втором чтении запретили посуточную сдачу квартир в аренду. Как отмечали многие эксперты, закон пойдет, прежде всего, на пользу официальным гостиницам, которые раньше теряли клиентов из-за того, что частники могли предложить более низкие цены на размещение туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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