2019-03-28T07:16:41+03:00
В мире

В США неизвестный расстрелял автобус с пассажирами

По последним данным, погибли два человека, и еще двое - серьезно ранены [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В США неизвестный расстрелял автобус с пассажирамиВ США неизвестный расстрелял автобус с пассажирамиФото: REUTERS
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Очередная стрельба произошла в США. На этот раз в городе Сиэтл, расположенном на северо-западе страны. Там мужчина открыл огонь по автобусу с пассажирами и еще нескольким автомобилям. По последним данным, в результате атаки погибли два человека, и еще двое - мужчина и женщина - получили серьезные ранения.

Мужчина расстрелял пассажирский автобус в Сиэтле.Два человека погибли

Что касается нападавшего, то после того как на место происшествия прибыла полиция, он угнал автомобиль и попытался скрыться, но столкнулся с другой машиной. После этого завязалась перестрелка. В итоге подозреваемого удалось задержать, передает Reuters.

Причем момент задержания попал на видео.

Машина, на которой пытался скрыться стрелок из Сиэтла.Полиция работает на месте ЧП

Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай применения огнестрельного оружия в США. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в феврале в результате стрельбы в Огайо погиб полицейский, и еще один страж порядка получил ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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