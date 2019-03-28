NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС

СЕГОДНЯ 07:59 2019-03-28T07:59:47+03:00

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В четверг, 28 марта, появилась информация о том, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) попросило Роскосмос отложить запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС), запланированный на 6 июля.

По словам источника в отечественной ракетно-космической отрасли, американцы просят перенести старт на 20 июля, перестраховываясь на случай задержки в испытаниях своих новых космических кораблей.

«Американская сторона обратилась к российской с просьбой перенести запуск на две недели - с 6 на 20 июля, а также продлить его полет на два месяца - с декабря 2019 года до февраля 2020 года», - сказал собеседник РИА Новости.

Стоит отметить, что если испытания в США не завершатся в срок, а Роскосмос не пойдет навстречу, то в американском сегменте МКС какое-то время будет работать один астронавт.

Напомним, восемь лет назад NASA лишилось возможности своими средствами доставлять астронавтов на МКС. С тех пор программа полетов полностью зависит от России. Однако, как сообщал сайт kp.ru, в марте этого года состоялся беспилотный запуск корабля Dragon-2.

НАСА показало стыковку Crew Dragon с МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU