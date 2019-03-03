У американцев заработал «батут» для доставки экипажей на МКС

Пока, наверное, еще рано говорить о возобновлении регулярной доставки американских членов экипажей на Международную космическую станцию американским же космическим кораблем. Еще понадобятся проверки. И не одна, и не две. И корабль Crew Dragon еще на землю не вернулся…

Но! Но он стартовал. И он идеально пристыковался к МКС, подмигивая зеленым и красным бортовыми огнями, словно небольшой самолет.

А это значит, что собственный пилотируемый корабль у США есть. Мало того, корабль частный – принадлежит компании Илона Маска Space X.

Корабль современный, умный, удобный.

Восемь лет спустя

Американцы ждали этого восемь лет. С тех пор, как на прикол стали изношенные челноки Space Shuttle и NASA лишилась возможности своими средствами доставлять астронавтов на Международную космическую станцию. Программа полетов теперь полностью зависела от России – наши «Союзы» оставались единственными кораблями, которые летали к МКС. И нам такая ситуация была абсолютно выгодна. С одной стороны, укреплялось сотрудничество в космосе. Несмотря на нарастающий вал санкций, пилотируемую космонавтику они не затрагивали. С другой, на монополизме удалось заработать – последние контракты по доставке астронавтов российскими ракетами обходились американскому бюджету больше 80 миллионов долларов и, скажем честно, неплохо пополняли бюджет космической отрасли.

Тогдашний вице-премьер и нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин даже как-то сыронизировал – мол, без нас американцам останется доставлять своих астронавтов разве что на батуте.

И вот теперь «батут» у американцев есть. И не просто батут. Корабль Crew Dragon отличается от нашего «Союза» примерно, как «Лада-Приора» от Tesla того же господина Маска. Наши «Союзы» - «родом» из 60-х годов прошлого столетия. Хотя и были много раз модернизированы и сегодня летает современный по начинке цифровой вариант корабля. У Маске же современная семиместная шлюпка, корпус которой сделан из композитных материалов (у нас, напомню, места для трех членов экипажа). В нем есть система, снижающая уровни вибрации и перегрузки до уровня человеческой выносливости во время выхода на орбиту. По-иному, по сравнению с нами, организована система спасения астронавтов в случае аварии ракеты: собственные двигатели корабля выносят его в момент опасности в сторону от ракеты, а не отдельная САС.

Прежние грузовые Dragon стыковались с МКС с помощью руки-манипулятора. Пилотируемый вариант научили стыковаться самостоятельно. И он это сделал великолепно с первого раза.

"Чужие" здесь не летают

На борту испытательного корабля 181 кг груза и манекен по имени Рипли – в честь главной героини фильма «Чужой». Находящемуся сейчас на борту МКС экипажу предстоит разгрузить Crew Dragon и посидеть в его креслах, опробуя насколько комфортно будет внутри в невесомости.

А затем корабль отстыкуется и приводнится на парашютах в Тихом океане. Crew Dragon – многоразовый. Если нынешний тестовый полет пройдет успешно, после проверки работы системы аварийного спасения в июле на нем на МКС полетят два астронавта-испытателя. А затем уже можно будет говорить и о регулярных полетах.

Кстати, одновременно с Crew Dragon готовился еще один пилотируемый корабль – Starliner, сделанный Boeing. Его испытательный полет должен состояться в ближайшие месяцы.

Пока же NASA подстраховалась и не так давно заключила контракт с Роскосмосом на еще три полета астронавтов на «Союзах». Но, по всей видимости, уже с 2020 года в наших услугах по доставке экипажей американцы нуждаться не будут.

"Гагаринский маршрутом"

Что же касается нашей программы. Не так давно Дмитрий Рогозин рассказал, что деньги для развития наших предприятий, занимающихся пилотируемыми программами, найдут в карманах туристов. Готовится два проекта. Первый - «По маршруту Гагарина» - состоятельные экстремалы смогут слетать в космос по орбите корабля «Восток». Двое непрофессионалов с опытным космонавтом-пилотом. Второй – возобновятся полеты туристов на МКС. Было объявлено о заключении контрактов с двумя потенциальными путешественниками. Правда, туристы обычно платили много меньше, чем то, что выкладывала NASA за астронавтов – не больше 35 млн долларов.

Ну и вопрос на засыпку – а что с нашим новым кораблем? Многоразовый космический корабль, который пока носит имя «Федерация» (глава «Роскосмоса» предложил его переименовать, потому что негоже, чтобы у такой техники было девчачье имя) еще только разрабатывается в РКК «Энергия». Недавно было объявлено, что на МКС летать он не будет – слишком он тяжелый и дорогой, его направление – к Луне. Потом исполнительный директор по пилотируемой программе Сергей Крикалев уточнил – несколько тестовых полетов к станции будут.

Но, увы, эти планы – еще вилами по воде. Проблема еще и в том, что ни корабль, ни – что очень важно – ракета под него не готовы. А недавно часть специалистов, занимавшихся кораблем, перешла на работу в частную компанию S7 Space.

Пока по плану тестовый полет «Федерации» запланирован на 2022 год – на новой ракете «Союз-5». Но были планы и «посадить» пилотируемый корабль на ракету «Ангара».