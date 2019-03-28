В Сети появилось видео авиаудара по Алеппо

СЕГОДНЯ 08:09 2019-03-28T08:09:07+03:00

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В Интернете появились кадры ночного авиаудара по окрестностям сирийского города Алеппо. На записи можно рассмотреть горящие здания и поднимающийся над ними дым, слышен свист снарядов и грохот взрывающихся ракет. Кроме того, видно, что в городе нет света.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на четверг, 28 марта, информагентство SANA сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили атаку Военно-воздушных сил Израиля. Батареи ПВО были задействованы против ракетной атаки около 23:00 по местному времени (00:00 мск), сбито несколько ракет.

По данным агентства, целью израильской бомбардировки были объекты в районе промышленной зоны в индустриальном городке Шейх-Наджар на северо-востоке Алеппо. Ранее местные СМИ сообщали о взрывах в окрестностях аэропорта. Отмечалось, что воздушная атака привела только к материальному ущербу, никто не пострадал.

Между тем, пресс-служба армии Израиля пока не подтвердила причастность военных еврейского государства к этому обстрелу.

Последствия авиаудара по Алеппо.По данным агентства SANA, в промышленной зоне в Шейх-Наджаре сбиты несколько ракет

ИСТОЧНИК KP.RU