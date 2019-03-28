2019-03-28T08:09:07+03:00
Политика

В Сети появилось видео авиаудара по Алеппо

На кадрах видны горящие здания, слышен грохот взрывающихся ракет [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку на АлеппоСирийские ПВО отразили воздушную атаку на АлеппоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Интернете появились кадры ночного авиаудара по окрестностям сирийского города Алеппо. На записи можно рассмотреть горящие здания и поднимающийся над ними дым, слышен свист снарядов и грохот взрывающихся ракет. Кроме того, видно, что в городе нет света.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на четверг, 28 марта, информагентство SANA сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили атаку Военно-воздушных сил Израиля. Батареи ПВО были задействованы против ракетной атаки около 23:00 по местному времени (00:00 мск), сбито несколько ракет.

По данным агентства, целью израильской бомбардировки были объекты в районе промышленной зоны в индустриальном городке Шейх-Наджар на северо-востоке Алеппо. Ранее местные СМИ сообщали о взрывах в окрестностях аэропорта. Отмечалось, что воздушная атака привела только к материальному ущербу, никто не пострадал.

Между тем, пресс-служба армии Израиля пока не подтвердила причастность военных еврейского государства к этому обстрелу.

Последствия авиаудара по Алеппо.По данным агентства SANA, в промышленной зоне в Шейх-Наджаре сбиты несколько ракет

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин впервые прибыл в постсоветскую республику на новом лимузине
NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС
Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата
В США неизвестный расстрелял автобус с пассажирами
Трамп: Расследования по «делу России» не было бы, если бы Минюст США возглавлял Барр
Погода в Москве на 28 марта 2019 года: прохладно и без осадков
Африканские мигранты захватили спасшее их торговое судно
В Сети снова потешаются над видом Порошенко
Из-за отключения электричества в Венесуэле объявили в четверг очередной выходной
Помпео: США надеются, что НАТО одобрит новые меры против России
Китаянка родила двойню от разных отцов
Помпео: США намерены потратить на смену власти в Венесуэле до $500 миллионов
Британский парламент отверг все альтернативные варианты сделки по Brexit
Причиной аварии лайнера Viking Sky у берегов Норвегии стал низкий уровень масла
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля на Алеппо
Гуаидо назначил день «свержения» Мадуро
В Тбилиси умер грузинский режиссер и актер Эрекле Бадурашвили
На Украине прогремела серия взрывов на газовой заправке, есть пострадавшие
Boeing усовершенствовал систему маневренности 737 MAX
Захарова ответила на заявление Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы»
Адвокат Абызова подтвердил, что экс-министра могут отправить в СИЗО "Лефортово"
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о том, что военнослужащие России должны покинуть Венесуэлу
В компании Nord Stream 2 опровергли отказ Дании по "Северному потоку-2"
Мэй заявила, что уйдет в отставку в обмен на поддержку соглашения по Brexit
В Сети появилось видео с вертолетом, который потерпел крушение в Казахстане
МИД РФ прокомментировал вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Американские запасы нефти за неделю увеличились на 2,8 млн баррелей