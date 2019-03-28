Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля на Алеппо

СЕГОДНЯ 02:15 2019-03-28T02:32:27+03:00

По данным агентства SANA, в промышленной зоне в Шейх-Наджаре сбиты несколько ракет

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в ночь на четверг, 28 марта, отразили атаку Военно-воздушных сил Израиля в окрестностях города Алеппо, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По данным собеседника издания, батареи ПВО были задействованы против ракетной атаки около 23:00 по местному времени (00:00 мск), сбито несколько ракет. Целью израильской бомбардировки были «ряд объектов» в районе промышленной зоны в индустриальном городке Шейх-Наджаре на северо-востоке Алеппо.

Отмечается, что воздушная атака привела только к материальному ущербу, никто не пострадал. Ранее местные СМИ сообщили, что в окрестностях международного аэропорта Алеппо были слышны несколько взрывов.

В пресс-службе армии Израиля комментировать сообщения о ракетном ударе отказались.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник, 25 марта, президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это решение осудила не только Лига арабских государств, но и многие союзники США. В России указали, что такие действия нагнетают и без того непростую обстановку на Ближнем Востоке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699239" frameborder="0"></iframe> Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.

ИСТОЧНИК KP.RU