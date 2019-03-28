ЦБ отозвал лицензию у московского Международного расчетного банка

СЕГОДНЯ 09:06 2019-03-28T09:06:14+03:00

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В четверг, 28 марта, стало известно, что Центробанк РФ отозвал лицензию у московского Международного расчетного банка.

Как отмечается, регулятор принял такое решение в связи с неисполнением кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. В частности, в приказе, опубликованном на сайте ЦБ, говорится, что финансовое учреждение в течение года неоднократно нарушало требования закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала о чистке банковского сектора, которая идет в нашей стране с 2013 года. Как тогда заявила председатель Банка России, за пять лет регулятор отозвал в общей сложности более 400 банковских лицензий и санировал более 30 кредитных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU