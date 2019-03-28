2019-03-28T10:44:39+03:00
Общество

Экс-министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева допрашивают в Москве

Ранее в среду стало известно о задержании бывшего чиновника
Дарья ИВАШКИНА
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Экс-министр по развитию Дальнего Востока Виктор ИшаевЭкс-министр по развитию Дальнего Востока Виктор ИшаевФото: Евгения ГУСЕВА
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В четверг, 28 марта, появилась информация о том, что экс-министра по развитию Дальнего Востока ВиктораИшаева допрашивают в Москве в рамках уголовного дела.

«С Виктором Ишаевым проводятся следственные действия», - сказал РИА Новости источник, близкий к следствию. При этом собеседник агентства подчеркнул, что решения об официальном задержании пока нет: как ожидается, оно будет приниматься по итогам мероприятий.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 28 марта, стало известно, что в российской столице задержали бывшего полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева. При этом ряд изданий связывают задержание экс-чиновника с обысками, которые ранее прошли в правительстве Хабаровского края: их, по данным правоохранительных органов, проводили в рамках следствия по хищениям в лесной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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