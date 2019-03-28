2019-03-28T10:28:30+03:00
Политика

Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев

Делом Виктора Ишаева занимаются следователи Главного управления по расследованию особо важных дел
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Делом Виктора Ишаева (на фото) занимается Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.Делом Виктора Ишаева (на фото) занимается Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Об этом "Комсомолке" сообщил источник близкий к следствию в центральном аппарате СК России.

От официальных комментариев по делу следователи пока уклонились, но информацию о задержании не опровергли. Известно, что расследованием занимается Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Ряд изданий связывают задержания Ишаева с обысками, которые ранее прошли в правительстве Хабаровского края. Их, по данным правоохранительных органов проводили в рамках следствия по хищениям в лесной отрасли.

С 1991 по 2009 годы Виктро Ишаев возглавлял Хабаровский край, затем трудился полпредом президента и министром по развитию Дальнего Востока. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1991 по 2009 годы Виктро Ишаев возглавлял Хабаровский край, затем трудился полпредом президента и министром по развитию Дальнего Востока.Фото: Евгения ГУСЕВА

Отметим, что в данное время появились сообщения о проходящих обысках в офисах членов семьи Ишаева в Хабаровске.

Сотрудники ФСБ проводят обыски в правительстве Хабаровского края.

СПРАВКА КП

Виктор Ишаев с 1991 по 2009 годы возглавлял Хабаровский край. С апреля 2009-го его назначили полпредом президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), а позже – министром по развитию Дальнего Востока. В конце августа 2013-го Ишаева освободили от всех постов, в том числе от должности министра. С 2013 года по 2018 год занимал пост советника "Роснефти" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.

Ишаев доктор экономических наук, профессор, более 10 лет является академиком Российской академии наук.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов - о задержании Виктора Ишаева.Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Хабаровском крае ФСБ второй раз за 10 дней проводят обыски в правительстве

В здание правительства Хабаровского края уже второй раз за последние несколько дней нагрянули силовики в масках. Если сначала они проводили обыски в кабинетах трех первых зампредов, то сейчас оперативники наведались на восьмой этаж (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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