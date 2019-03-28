Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев
В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Об этом "Комсомолке" сообщил источник близкий к следствию в центральном аппарате СК России.
От официальных комментариев по делу следователи пока уклонились, но информацию о задержании не опровергли. Известно, что расследованием занимается Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.
Ряд изданий связывают задержания Ишаева с обысками, которые ранее прошли в правительстве Хабаровского края. Их, по данным правоохранительных органов проводили в рамках следствия по хищениям в лесной отрасли.
С 1991 по 2009 годы Виктро Ишаев возглавлял Хабаровский край, затем трудился полпредом президента и министром по развитию Дальнего Востока.Фото: Евгения ГУСЕВА
Отметим, что в данное время появились сообщения о проходящих обысках в офисах членов семьи Ишаева в Хабаровске.
Сотрудники ФСБ проводят обыски в правительстве Хабаровского края.
СПРАВКА КП
Виктор Ишаев с 1991 по 2009 годы возглавлял Хабаровский край. С апреля 2009-го его назначили полпредом президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), а позже – министром по развитию Дальнего Востока. В конце августа 2013-го Ишаева освободили от всех постов, в том числе от должности министра. С 2013 года по 2018 год занимал пост советника "Роснефти" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.
Ишаев доктор экономических наук, профессор, более 10 лет является академиком Российской академии наук.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов - о задержании Виктора Ишаева.Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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