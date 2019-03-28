Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев

В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Об этом "Комсомолке" сообщил источник близкий к следствию в центральном аппарате СК России.

От официальных комментариев по делу следователи пока уклонились, но информацию о задержании не опровергли. Известно, что расследованием занимается Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Ряд изданий связывают задержания Ишаева с обысками, которые ранее прошли в правительстве Хабаровского края. Их, по данным правоохранительных органов проводили в рамках следствия по хищениям в лесной отрасли.

С 1991 по 2009 годы Виктро Ишаев возглавлял Хабаровский край, затем трудился полпредом президента и министром по развитию Дальнего Востока.Фото: Евгения ГУСЕВА

Отметим, что в данное время появились сообщения о проходящих обысках в офисах членов семьи Ишаева в Хабаровске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699717" frameborder="0"></iframe> Сотрудники ФСБ проводят обыски в правительстве Хабаровского края.

СПРАВКА КП

Виктор Ишаев с 1991 по 2009 годы возглавлял Хабаровский край. С апреля 2009-го его назначили полпредом президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), а позже – министром по развитию Дальнего Востока. В конце августа 2013-го Ишаева освободили от всех постов, в том числе от должности министра. С 2013 года по 2018 год занимал пост советника "Роснефти" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.

Ишаев доктор экономических наук, профессор, более 10 лет является академиком Российской академии наук.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699724" frameborder="0"></iframe> Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов - о задержании Виктора Ишаева.Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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