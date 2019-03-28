За 2018 год россияне почти в два раза превысили норму потребления сахара

СЕГОДНЯ 12:05 2019-03-28T12:05:58+03:00

Россияне стали меньше питаться молочными продуктами, а вот сахара в рационе стало больше. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Почти в два раза россияне превысили установленную Минздравом норму потребления сахара – 39,4 кг на человека при норме 24 кг. При этом жители страны стали меньше потреблять молоко и молочных продуктов: 225,2 кг на человека при норме 325 кг, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

Также по информации ведомства, потребление мяса и мясопродуктов составляет 75,1 кг на человека при норме - 73 кг.

Осторожное отношение к потребляемому сахару следует прививать с детства, считает главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. По его мнению неограниченное потребление сахара грозит развитием таких заболеваний, как сахарный диабет и ожирение.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Минздрав предложил разрешить ввозить в Россию марихуану и ее производные. В министерстве заявили о необходимости запуска научных исследований. Отметим, что в настоящее время оборот гашиша, гашишного масла и марихуаны разрешен только для целей оперативно-розыскной, научной, учебной и экспертной деятельностей . В медицинских целях эти вещества использование запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU