После крушения вертолета в Казахстане возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-28T12:37:46+03:00

В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Фото: Ростислав НЕТИСОВ

Как отметил замгенерального прокурора страны Андрей Лукин, дело расследуется по статье о нарушениях правил полета

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Уголовное дело о нарушении правил полетов возбуждено правоохранительными органами Казахстана по факту крушения вертолета Минобороны страны, в результате которого погибли 13 человек.

"Расследуется дело по статье о нарушении правил полетов, - приводит ТАСС слова заместителя генерального прокурора Казахстана Андрея Лукина. - Проводятся различные экспертизы, все необходимые следственные действия".

Как отметил представитель ведомства, дело находится на контроле у генерального прокурора Казахстана.

Накануне, 27 марта, в Казахстане в Кызылординской области республики произошло крушение вертолета Ми-8 с 13 военнослужащими на борту. Как ранее писал сайт kp.ru, авиасудно выполняло полет по маршруту Актау - Шымкент в рамках военных учений и после своего крушения полностью сгорело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699666" frameborder="0"></iframe> В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны.

ИСТОЧНИК KP.RU