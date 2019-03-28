2019-03-28T12:37:46+03:00
Происшествия

После крушения вертолета в Казахстане возбудили уголовное дело

Как отметил замгенерального прокурора страны Андрей Лукин, дело расследуется по статье о нарушениях правил полета
Марина ВЕНЦОВА
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В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолетаВ Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолетаФото: Ростислав НЕТИСОВ
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Уголовное дело о нарушении правил полетов возбуждено правоохранительными органами Казахстана по факту крушения вертолета Минобороны страны, в результате которого погибли 13 человек.

"Расследуется дело по статье о нарушении правил полетов, - приводит ТАСС слова заместителя генерального прокурора Казахстана Андрея Лукина. - Проводятся различные экспертизы, все необходимые следственные действия".

Как отметил представитель ведомства, дело находится на контроле у генерального прокурора Казахстана.

Накануне, 27 марта, в Казахстане в Кызылординской области республики произошло крушение вертолета Ми-8 с 13 военнослужащими на борту. Как ранее писал сайт kp.ru, авиасудно выполняло полет по маршруту Актау - Шымкент в рамках военных учений и после своего крушения полностью сгорело.

В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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