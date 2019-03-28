После крушения вертолета в Казахстане возбудили уголовное дело
Уголовное дело о нарушении правил полетов возбуждено правоохранительными органами Казахстана по факту крушения вертолета Минобороны страны, в результате которого погибли 13 человек.
"Расследуется дело по статье о нарушении правил полетов, - приводит ТАСС слова заместителя генерального прокурора Казахстана Андрея Лукина. - Проводятся различные экспертизы, все необходимые следственные действия".
Как отметил представитель ведомства, дело находится на контроле у генерального прокурора Казахстана.
Накануне, 27 марта, в Казахстане в Кызылординской области республики произошло крушение вертолета Ми-8 с 13 военнослужащими на борту. Как ранее писал сайт kp.ru, авиасудно выполняло полет по маршруту Актау - Шымкент в рамках военных учений и после своего крушения полностью сгорело.
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны.
ИСТОЧНИК KP.RU