Фото пожара в «Бургер Кинге» в Балашихе: Сгорел потолок и мебель, но уцелела бумажная корона

СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-28T13:40:32+03:00

Пострадавших нет. Публикуем фото пожара в «Бургер Кинге» в Балашихе

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В городе Балашиха по улице Носовихинское шоссе сегодня, 28 марта, начался пожар в ресторане быстрого питания «Бургер Кинг». Как сообщает источник «Комсомольской правды», пламя возникло по причине короткого замыкания в проводке.

Пламя возникло по причине короткого замыкания в проводке. Фото предоставлено КП очевидцем

Сотрудники спасательных служб оперативно эвакуировали персонал и гостей ресторана. Источник КП сообщает, что пострадавших от пожара нет.

Последствия пожара в ресторане быстрого питания. Фото предоставлено КП очевидцем

В настоящий момент ведется проливка объекта и разбор завалов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что возник пожар в старинном жилом в центре Москвы. Здесь загорелась квартира на пятом этаже. По деревянным перекрытиям огонь очень быстро перебрался в соседние квартиры и «спустился» на четвертый этаж. Среди погибших от пожара были дети.

ИСТОЧНИК KP.RU