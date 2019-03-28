Фото пожара в «Бургер Кинге» в Балашихе: Сгорел потолок и мебель, но уцелела бумажная корона
В городе Балашиха по улице Носовихинское шоссе сегодня, 28 марта, начался пожар в ресторане быстрого питания «Бургер Кинг». Как сообщает источник «Комсомольской правды», пламя возникло по причине короткого замыкания в проводке.
Пламя возникло по причине короткого замыкания в проводке. Фото предоставлено КП очевидцем
Сотрудники спасательных служб оперативно эвакуировали персонал и гостей ресторана. Источник КП сообщает, что пострадавших от пожара нет.
Последствия пожара в ресторане быстрого питания. Фото предоставлено КП очевидцем
В настоящий момент ведется проливка объекта и разбор завалов.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что возник пожар в старинном жилом в центре Москвы. Здесь загорелась квартира на пятом этаже. По деревянным перекрытиям огонь очень быстро перебрался в соседние квартиры и «спустился» на четвертый этаж. Среди погибших от пожара были дети.
ИСТОЧНИК KP.RU