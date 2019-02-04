2019-02-04T10:08:37+03:00
Происшествия

Пожар в "звездном доме" на Никитском бульваре вспыхнул в квартире дочери Юрия Башмета

Эксперты назвали предварительные причины пожара в центре Москвы, где погибли 4 человека [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Пожар удалось локализовать в 03:49, а полностью потушить - в 05:10Пожар удалось локализовать в 03:49, а полностью потушить - в 05:10Фото: ТАСС
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Пожар в старинном жилом доме, стоящем в центре Москвы, начался около 1 часа ночи - загорелась квартира на пятом этаже. По деревянным перекрытиям огонь очень быстро перебрался в соседние квартиры и «спустился» на четвертый этаж. По оценке МЧС, общая площадь пожара к 03.00 увеличилась до 1000 квадратных метров.

В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

Пожар удалось локализовать в 03:49, а полностью потушить - в 05:10.

- Во время тушения пожара из здания были выведены 42 человека, из них 8 детей, - сообщили в пресс-службе московского управления МЧС.

Позже, после разбора сгоревших квартир, стало известно, что в огне погибли четыре человека. Их личности сейчас уточняются. Двух человек с ожогами дыхательных путей доставили в больницу. Еще нескольким медики оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

Стоит отметить, что этот старинный семиэтажный дом на Никитском часто называют «звездным». Само здание было построено в 1913 году для высокопоставленных банковских служащих. Затем в разные годы здесь проживали представители советской элиты - в том числе один из создателей первых в Союзе сверхзвуковых крылатых ракет, авиаконструктор Наум Черняков и министр электропромышленности СССР Дмитрий Ефремов.

По деревянным перекрытиям огонь очень быстро перебрался в соседние квартиры и «спустился» на четвертый этаж. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

По деревянным перекрытиям огонь очень быстро перебрался в соседние квартиры и «спустился» на четвертый этаж. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Известно, что среди нынешних владельцев квартир на Никитском бульваре, 12 - оперная певица Любовь Казарновская, художник Никас Сафронов, актриса Ингеборге Дапкунайте. Как сообщают источники, по предварительной информации, очаг пожара находился в квартире дочери известного альтиста и дирижера Юрия Башмета Ксении. В числе пострадавших называют художницу Елену Лавреку.

- В данный момент основная версия причины возгорания - проблемы с проводкой, - сообщил «КП» источник в экстренных службах. - Дом кирпичный. Часть перекрытий - из дерева. Поэтому огонь очень быстро захватил большую территорию и пожарным не удавалось справиться с ним в течение четырех часов. На месте сейчас работают дознаватели, эксперты. Официальное заключение о причинах будет сделано позже.

Часть жильцов, которые после начала пожара выбежали из дома сами или были выведены спасателями, всю ночь находились у дома, наблюдая за ходом тушения. Люди с детьми грелись с машинах. Некоторые уехали к родственникам. На данный момент пожарные разрешили жильцам квартир на нижних этажах вернуться в дом.

На месте пожара в доме на Никитском бульваре работают службы.

Тем временем, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам и более лицам». В СК говорят, что в ближайшее время к осмотру места происшествия приступят следователи.

- В настоящее время следователи проводят комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - заявили в московском управлении ведомства.

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"При пожаре на Никитском бульваре погибли четыре человека", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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