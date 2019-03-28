2019-03-28T13:30:25+03:00
Политика

Захарова не исключила, что США могут использовать остров Кюрасао для агрессии против Венесуэлы

По мнению дипломата, Вашингтон сознательно ведет боливарианскую республику к хаосу [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Венесуэле, отметила, что США своими действиями сознательно ведут республику к хаосу.

«Все это сознательное провоцирование хаоса, распада государства, в результате которого может просто не оказаться победителей», - сказала дипломат.

При этом Захарова не исключила, что Соединенные Штаты могут использовать нидерландский остров Кюрасао для агрессии против Венесуэлы. Как заметила представитель российского внешнеполитического ведомства, США уже получили от Голландии карт-бланш на использование инфраструктуры острова для «гуманитарных поставок» в боливарианскую республику.

«Гаага выдала американцам карт-бланш на использование своей бывшей колонии в качестве плацдарма для агрессивного вмешательства в дела Венесуэлы под прикрытием гуманитарных лозунгов», - приводит слова дипломата ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Захарова прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы». В частности, она призвала Вашингтон сначала выполнить обещания по выводу своих войск из Сирии, «прежде чем давать советы кому-то откуда-то уходить».

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аэрофлот назвал главные новинки летнего расписания
Захваченное мигрантами судно перехвачено и доставлено в порт Мальты
Фото пожара в «Бургер Кинге» в Балашихе: Сгорел потолок и мебель, но уцелела бумажная корона
ВТБ инвертирует $180 миллионов в разработку золотодобычи в Киргизии
В Дагестане задержан член банды, причастной к взрывам в московском метро в 2010 году
Россия и Киргизия объявили 2020 год перекрестным
Медведев о мандате Алферова в Госдуме: «Еду в ЦИК подавать заявление об отказе»
Путин назвал военную базу РФ в Киргизии важным фактором стабильности в Центральной Азии
После крушения вертолета в Казахстане возбудили уголовное дело
В России возбудили дело об обстреле украинскими силовиками поселка в ЛНР
Президент Казахстана 3 апреля посетит Россию с официальным визитом
За 2018 год россияне почти в два раза превысили норму потребления сахара
Москва и Бишкек приняли изменения в соглашение о военной базе РФ в Киргизии
Эксперт о задержании Ишаева: Теперь ни один коррупционер не может чувствовать себя комфортно
Стали известны подробности дела Ишаева
В Гватемале в аварии погибли более 30 человек