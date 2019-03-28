Захарова не исключила, что США могут использовать остров Кюрасао для агрессии против Венесуэлы

СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-28T13:30:25+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Венесуэле, отметила, что США своими действиями сознательно ведут республику к хаосу.

«Все это сознательное провоцирование хаоса, распада государства, в результате которого может просто не оказаться победителей», - сказала дипломат.

При этом Захарова не исключила, что Соединенные Штаты могут использовать нидерландский остров Кюрасао для агрессии против Венесуэлы. Как заметила представитель российского внешнеполитического ведомства, США уже получили от Голландии карт-бланш на использование инфраструктуры острова для «гуманитарных поставок» в боливарианскую республику.

«Гаага выдала американцам карт-бланш на использование своей бывшей колонии в качестве плацдарма для агрессивного вмешательства в дела Венесуэлы под прикрытием гуманитарных лозунгов», - приводит слова дипломата ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Захарова прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы». В частности, она призвала Вашингтон сначала выполнить обещания по выводу своих войск из Сирии, «прежде чем давать советы кому-то откуда-то уходить».

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ИСТОЧНИК KP.RU