2019-03-27T23:15:48+03:00
Политика

Захарова ответила на заявление Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы»

Официальный представитель МИД РФ посоветовала США сначала выполнить свое обещание вывести войска из Сирии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Комментируя недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы», официальный представитель российского МИД Мария Захарова привала США выполнить обещания по выводу своих войск из Сирии.

«Прежде чем давать советы кому-то откуда-то уходить, Соединенным Штатам нужно реализовать собственную концепцию исхода, в частности из Сирии», - сказала она в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Дипломат отметила, что вывести американские войска с сирийской территории можно очень быстро, но Вашингтон этого пока не сделал.

«Поэтому прежде, чем распоряжаться законными интересами других стран, я бы посоветовала администрации США также свободно реализовать свои обещания, которые были даны международному сообществу», - подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 19 декабря Дональд Трамп объявил о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и приказал вывести из САР американские войска. Сообщалось, что на это потребуется примерно два - три месяца.

К слову, в России усомнились в том, что Штаты действительно вывезут своих солдат из страны, но отметили, что если так и будет, то это «шаг в правильном направлении».

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

Мария Захарова - о кризисе в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Адвокат Абызова подтвердил, что экс-министра могут отправить в СИЗО "Лефортово"
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о том, что военнослужащие России должны покинуть Венесуэлу
В компании Nord Stream 2 опровергли отказ Дании по "Северному потоку-2"
Мэй заявила, что уйдет в отставку в обмен на поддержку соглашения по Brexit
В Сети появилось видео с вертолетом, который потерпел крушение в Казахстане
МИД РФ прокомментировал вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Американские запасы нефти за неделю увеличились на 2,8 млн баррелей
В "Нафтогазе" заявили, что Дания отказала "Северному потоку — 2"
Порошенко не исключил возможность двусторонних переговоров с Путиным
Экс-министр Абызов арестован на 2 месяца
Умер космонавт Валерий Быковский
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны, экипаж погиб
Владимир Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
ООН рассматривает разные версии спасения беженцев из лагеря Эр-Рукбан
Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы
В аэропорту "Внуково" проводят проверку после звонка о минировании
ООН прокомментировала признание США Голан израильской территорией
СК: у Абызова есть недвижимость в Италии и Великобритании
Совфед и Госдума не согласовали отсрочку вступления в силу закона о хостелах до 1 октября
Извержение вулкана в Мексике запечатлели на видео
В Австралии мужчина случайно дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов долларов
Защита Абызова предложила внести за него залог в размере миллиарда рублей
СК начал проверку в отношении суда Вильнюса, заочно приговорившего маршала Язова к 10 годам тюрьмы
Член Совфеда выступил против выхода фильма Лунгина о советских солдатах в Афганистане
Полиция проводит обыск в московском отделении «Яблока»
Больше 10 человек пострадали из-за утечки аммиака в Германии
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин никогда не был в театре