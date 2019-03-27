Захарова ответила на заявление Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы»

СЕГОДНЯ 23:15 2019-03-27T23:15:48+03:00

Официальный представитель МИД РФ посоветовала США сначала выполнить свое обещание вывести войска из Сирии

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Комментируя недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы», официальный представитель российского МИД Мария Захарова привала США выполнить обещания по выводу своих войск из Сирии.

«Прежде чем давать советы кому-то откуда-то уходить, Соединенным Штатам нужно реализовать собственную концепцию исхода, в частности из Сирии», - сказала она в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Дипломат отметила, что вывести американские войска с сирийской территории можно очень быстро, но Вашингтон этого пока не сделал.

«Поэтому прежде, чем распоряжаться законными интересами других стран, я бы посоветовала администрации США также свободно реализовать свои обещания, которые были даны международному сообществу», - подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 19 декабря Дональд Трамп объявил о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и приказал вывести из САР американские войска. Сообщалось, что на это потребуется примерно два - три месяца.

К слову, в России усомнились в том, что Штаты действительно вывезут своих солдат из страны, но отметили, что если так и будет, то это «шаг в правильном направлении».

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689313" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о кризисе в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU