Захарова ответила на заявление Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы»
Комментируя недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы», официальный представитель российского МИД Мария Захарова привала США выполнить обещания по выводу своих войск из Сирии.
«Прежде чем давать советы кому-то откуда-то уходить, Соединенным Штатам нужно реализовать собственную концепцию исхода, в частности из Сирии», - сказала она в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Дипломат отметила, что вывести американские войска с сирийской территории можно очень быстро, но Вашингтон этого пока не сделал.
«Поэтому прежде, чем распоряжаться законными интересами других стран, я бы посоветовала администрации США также свободно реализовать свои обещания, которые были даны международному сообществу», - подчеркнула Мария Захарова.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 19 декабря Дональд Трамп объявил о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и приказал вывести из САР американские войска. Сообщалось, что на это потребуется примерно два - три месяца.
К слову, в России усомнились в том, что Штаты действительно вывезут своих солдат из страны, но отметили, что если так и будет, то это «шаг в правильном направлении».
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
Мария Захарова - о кризисе в Венесуэле.
ИСТОЧНИК KP.RU