2019-03-29T10:59:48+03:00
Общество

Защита Михаила Абызова обжаловала его арест

Как сообщил адвокат бывшего министра, для его подзащитного будут просить освобождения под залог или домашний арест
Марина ВЕНЦОВА
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Адвокат Михаила Абызова обжаловал его арестАдвокат Михаила Абызова обжаловал его арестФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Александр Аснис - адвокат бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, заявил, что обжаловал заключение под стражу его подзащитного.

"Защитой подана жалоба, в которой мы просим освободить нашего подзащитного под залог в 1 млрд рублей или под домашний арест", - приводит ТАСС его слова.

Следственный комитет России 26 марта возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Ему предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, а также хищении четырех миллиардов рублей. Данное дело, как ранее писал сайт kp.ru, ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СКР.

27 марта Басманный суд Москвы избрал Абызову меру пресечения в виде ареста на два месяца – до 25 мая. Ближайшие два месяца арестованный проведет в СИЗО "Лефортово". В настоящее время он помещен в двухместную камеру.

Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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