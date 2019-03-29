Защита Михаила Абызова обжаловала его арест

СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-29T10:59:48+03:00

Как сообщил адвокат бывшего министра, для его подзащитного будут просить освобождения под залог или домашний арест

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Александр Аснис - адвокат бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, заявил, что обжаловал заключение под стражу его подзащитного.

"Защитой подана жалоба, в которой мы просим освободить нашего подзащитного под залог в 1 млрд рублей или под домашний арест", - приводит ТАСС его слова.

Следственный комитет России 26 марта возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Ему предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, а также хищении четырех миллиардов рублей. Данное дело, как ранее писал сайт kp.ru, ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СКР.

27 марта Басманный суд Москвы избрал Абызову меру пресечения в виде ареста на два месяца – до 25 мая. Ближайшие два месяца арестованный проведет в СИЗО "Лефортово". В настоящее время он помещен в двухместную камеру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699669" frameborder="0"></iframe> Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU