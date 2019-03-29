Защита Михаила Абызова обжаловала его арест
Александр Аснис - адвокат бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, заявил, что обжаловал заключение под стражу его подзащитного.
"Защитой подана жалоба, в которой мы просим освободить нашего подзащитного под залог в 1 млрд рублей или под домашний арест", - приводит ТАСС его слова.
Следственный комитет России 26 марта возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Ему предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, а также хищении четырех миллиардов рублей. Данное дело, как ранее писал сайт kp.ru, ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СКР.
27 марта Басманный суд Москвы избрал Абызову меру пресечения в виде ареста на два месяца – до 25 мая. Ближайшие два месяца арестованный проведет в СИЗО "Лефортово". В настоящее время он помещен в двухместную камеру.
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ИСТОЧНИК KP.RU