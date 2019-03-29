Экс-министр Абызов находится в камере без горячей воды и с неработающим телевизором
Арестованный по обвинению в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов как минимум два ближайших месяца проведет в СИЗО «Лефортово». Пока его поместили в двухместную камеру, где есть только холодная вода, горячую еще не провели, поскольку этот блок не отремонтирован.
«В его в камере есть холодильник, телевизор, у которого нет антенны, поэтому он не работает. К нему уже приходил библиотекарь, выдали книги. В числе которых Библия, «Доктор Живаго» и другие», - рассказал телеканалу «360» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Он уточнил, что в этой камере Абызов проведет не больше десяти дней, потом его переведут в другую, и если сейчас он живет один, то потом придется делить комнату с соседом.
Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 26 марта, Следственный комитет России возбудил в отношении экс-министра уголовное дело, Михаилу Абызову предъявлены обвинения. По данным следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов организовал преступное сообщество, а также похитил четыре миллиарда рублей, которые были выведены за границу.
Дело ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СКР. В среду, 27 марта, Басманный суд Москвы избрал для Абызова меру пресечения в виде ареста на два месяца – до 25 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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