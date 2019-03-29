Экс-министр Абызов находится в камере без горячей воды и с неработающим телевизором

СЕГОДНЯ 03:35 2019-03-29T03:44:29+03:00

Зато ему принесли из библиотеки книги – Библию и «Доктора Живаго» [видео]

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Арестованный по обвинению в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов как минимум два ближайших месяца проведет в СИЗО «Лефортово». Пока его поместили в двухместную камеру, где есть только холодная вода, горячую еще не провели, поскольку этот блок не отремонтирован.

«В его в камере есть холодильник, телевизор, у которого нет антенны, поэтому он не работает. К нему уже приходил библиотекарь, выдали книги. В числе которых Библия, «Доктор Живаго» и другие», - рассказал телеканалу «360» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Он уточнил, что в этой камере Абызов проведет не больше десяти дней, потом его переведут в другую, и если сейчас он живет один, то потом придется делить комнату с соседом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 26 марта, Следственный комитет России возбудил в отношении экс-министра уголовное дело, Михаилу Абызову предъявлены обвинения. По данным следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов организовал преступное сообщество, а также похитил четыре миллиарда рублей, которые были выведены за границу.

Дело ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СКР. В среду, 27 марта, Басманный суд Москвы избрал для Абызова меру пресечения в виде ареста на два месяца – до 25 мая.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699669" frameborder="0"></iframe> Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU